英足盃｜紅魔抽上籤 主場獵「狐」格

「紅魔」曼聯冬窗洗牌後，首擊在今夜英足盃第4圈打頭陣，迎戰深受降班威脅的「狐狸」李斯特城。紅魔近季鍾情英足盃，更大利在該盃賽主場出擊；如今抽得上籤，今場有力在季內三度大炒對手，繼續向爭盃之路進發。(球賽編號FB7153，2月8日04:00開賽) 曼聯計近6場聯賽主場錄得1勝5負劣績，徘徊中下游，堂堂頂級大球會，顏面何存。主帥艾摩廉不容再失，會方亦盡力配合，1月冬窗主要借走前鋒拉舒福特、翼鋒安東尼馬菲奧斯及翼衛杜維爾馬拉西亞；再簽入阿仙奴年輕中堅夏芬及萊切全才翼衛多古，其中將穿上13號球衣的20歲丹麥翼衛多古，今場有機會作地標戰。

曼聯近屆足總盃得意 曼聯失意聯賽，但在英足盃卻是另一回事，13度捧盃外，近2屆一冠一亞；就算今屆走進另一低潮，上圈作客鬥「足總盃盃王」阿仙奴少踢1人的劣勢下，只被對手逼和，更靠二號門將比恩迪亞互射12碼撲出1球，跌蕩中過關。第4圈雖然又抽中鬥英超隊，但只是處降班區的李斯特城；加上對上18次在英足盃主場出戰，法定時間錄得16勝，今場絕對是一支上上籤。 由於英足盃後9天，才會在聯賽作客熱刺，預料艾摩廉今場會在主場強陣出擊；意味上圈入波功臣、隊長般奴費迪南斯，跟箭頭海倫及另一快馬阿密特迪亞路仍會擔正攻堅。球隊今屆已兩度跟「狐狸」在奧脫福交手，英聯盃大勝5比2後，聯賽當時由雲尼斯達羅暫代領軍，再贏3比0，格食格味濃。