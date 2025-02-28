英足盃｜維拉要殺「迪」振軍心

英足盃第5圈今晚打頭陣，由下半季野心勃勃的阿士東維拉，迎擊英冠卡迪夫城。維拉剛戰英超作客大敗，但未來兩場盃賽，對球會今屆前途起重要作用；一眾前線新兵先以英足盃磨利刀，有力大勝反彈，先振軍心。(球賽編號FB8193，3月1日04:00開賽)

維拉上仗聯賽全場不落下風，可惜上半場已曾兩度送波入網，被判越位；半場又有阿根廷鋼門達米安馬天尼斯傷出，相反對手鋒將腳風大順，維拉最終大敗1比4，跌至聯賽第10位。

不過球隊未來仍然精彩，事關今晚鬥卡迪夫城後，下周中便要在歐聯16強作客比甲布魯日，兩盃同樣重要。主帥艾馬利經過冬窗一輪人腳變動後，麾下加入拉舒福特、當耶爾馬倫及馬高阿辛斯奧三大鋒將，爭勝本錢大增；近期不斷輪換試陣，今場中前場人腳亦會深具實力，要連珠炮發不難。