英足盃｜維拉要殺「迪」振軍心

英足盃第5圈今晚打頭陣，由下半季野心勃勃的阿士東維拉，迎擊英冠卡迪夫城。維拉剛戰英超作客大敗，但未來兩場盃賽，對球會今屆前途起重要作用；一眾前線新兵先以英足盃磨利刀，有力大勝反彈，先振軍心。(球賽編號FB8193，3月1日04:00開賽)
維拉上仗聯賽全場不落下風，可惜上半場已曾兩度送波入網，被判越位；半場又有阿根廷鋼門達米安馬天尼斯傷出，相反對手鋒將腳風大順，維拉最終大敗1比4，跌至聯賽第10位。
不過球隊未來仍然精彩，事關今晚鬥卡迪夫城後，下周中便要在歐聯16強作客比甲布魯日，兩盃同樣重要。主帥艾馬利經過冬窗一輪人腳變動後，麾下加入拉舒福特、當耶爾馬倫及馬高阿辛斯奧三大鋒將，爭勝本錢大增；近期不斷輪換試陣，今場中前場人腳亦會深具實力，要連珠炮發不難。
球隊在對上兩圈先後主場2比1，打敗韋斯咸及熱刺，攻中摩根羅渣士皆有士哥，並打破球會對上9屆最多入第4圈的魔咒；既然爭得英足盃亦可躋身來屆歐霸，難得本圈抽到主場對英冠對手，機不可失。
艾朗藍斯鳥倦知還
來自威爾斯的卡迪夫城上圈作客3比3打和史篤城，靠射贏12碼過關；連續兩圈作客遇同級球隊，成功過關。球隊陣中最有星味當然是威爾斯前國腳艾朗藍斯，此子早在07/08年當時仍是17歲時，於當年英足盃決賽後備出場；上季已回歸卡城，難得近期健康，今場有望以正選中場姿態上陣，支援上圈入波的新簽丹麥射手沙歷治攻堅。
只是卡城排英冠尾6，近期作客失波極多，下周中又後顧主場鬥強敵般尼的聯賽搶分大戰；今場越級挑戰維拉，恐怕只求輸少當贏。
相關連結：賽前分析 - 香港賽馬會