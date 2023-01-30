英足盃｜英甲打比郡挑戰英超韋斯咸

近期英甲其中一支走勢最勁球隊打比郡，今晚深夜在主場派特公園球場，於英足盃第4圈壓軸戰迎擊英超韋斯咸(31/01 03:45)，期望製造驚喜。

兩軍對上一次在英足盃交手，已是1923年的3月的準決賽，當時韋斯咸勝5比2，即今夜是兩軍近100年以來首次在英足盃交手。因財務違規，上屆兩次被共扣21分要跌落英甲的打比郡，今屆重新振作，近期連同上一圈英足盃3比0氣走同級的班士利，在正式比賽已錄得14場不敗，近況更勇銳，已升至聯賽榜第4位。

一眾去年夏天簽入的自由身球員、包括身經百戰的32歲前鋒占士哥連斯及35歲的前錫菲聯英超主力前鋒麥高迪克，腳風頗順。去年9月由洛達咸過檔打比郡的領隊禾尼，則點名大讚自家青訓產品、21歲攻中積臣禮特(Jason Knight)，禾尼說：「他在場上表現令人賞心悅目，是我最愛的10號位球員。」積臣禮特自2020年起已代表愛爾蘭國家隊17次，且看今次能否領軍突破打比郡對上7屆，最多在第4圈便行人止步的劣績。