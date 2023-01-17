英足盃｜重賽作客狼隊 利物浦進退維谷

利物浦剛戰英超以0比3敗走白禮頓，被領隊高普形容為「最差勁的一仗」。事實上自從高普在2015年10月上任以來，紅軍在今屆完成18場聯賽後，不論得分、得失球俱是同期最差；紅軍目前英超排第9，距暫列第4位的曼聯少10分；而今戰之後，又要在本周六英超早場鬥車路士，就算肩負英足盃衛冕重任，但在傷兵不少下，高普難在今夜排出最強陣容爭過關。

正經歷高普執教後最低潮的利物浦，今晚香港時間深夜在英足盃第3圈重賽，作客遇復甦中的狼隊(18/1 03:45)，雖然肩負衛冕重任，但卻陷入進退維谷的兩難局面。

紅軍傷兵多小將求上位

利物浦星級中堅隊長華基爾雲迪積克續養傷，伊巴希馬干拿迪及祖爾麥迪比近期合作表現平平，祖高美斯今場或升正；鋒線達雲紐尼斯續要養傷，近期有出場機會的17歲蘇格蘭小將杜亞克(Ben Doak)或擔正，跟新加盟前鋒加普及阿歷士張伯倫合力攻堅。西班牙中場小將巴錫迪已傷愈，今場可取代法賓奴位置。

紅軍對上11屆只曾1次在第3圈出局，但正正在2019年第3圈作客狼隊輸1比2，對手的入球功臣魯爾占美尼斯及魯賓尼維斯仍是今戰主力，加上一個多星期前在晏菲路交手，雙方踢成2比2，可見紅軍遇上要護級的狼隊，並無明顯優勢。

狼隊自新帥盧柏迪古在世盃期間上任後，重上正軌，聯賽暫逃離降班區；上次交手時，中堅托迪尾段入波被爭議性判詐胡，令盧帥忿忿不平，今場返主場必還以顏色。新簽中場勒美拿可能在盃賽升正，而上次交手先拔頭籌的鋒將干卡路古亞迪斯亦會重返正選陣容。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)