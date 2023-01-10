英足盃︱阿仙奴作客輕取甲組隊3:0　下一圈惡鬥曼城

周一（9日）晚的英格蘭足總盃第3圈獨腳戲，由英超榜首的阿仙奴，作客甲組球隊牛津聯。雖然主隊成功守住了1個小時，不過最後還是以0:3不敵阿仙奴。而晉級的阿仙奴，下圈就面對聯賽次席的曼城上演最強對決。
在加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）受傷之下，阿仙奴的前線就需要尼基迪亞（Eddie Nketiah）發揮。而這位英格蘭前鋒在過去6場為阿仙奴貢獻5球，包括今場2球。然而阿仙奴上半場還是無法在牛津聯身上取得入球，半場僅踢平0:0。
尼基迪亞梅開二度
換邊後，阿仙奴先藉罰球領先。在63分鐘，兵工廠左路獲得罰球，法比奧韋拉（Fabio Vieira）開出，由艾利尼（Mohamed Elneny）近門頂入，為阿仙奴打開紀錄。之後韋拉在70分鐘放一記直線，尼基迪亞推過門將射入空門，為兵工廠拉開比數，加上6分鐘後再由加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）再一個直線入禁區，由尼基迪亞建功，令阿仙奴以3:0輕取對手晉級。
阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）賽後就指尼基迪亞的狀態越來越好：「他表現出很穩重，他是一個很好的入球能手，很懂得掌握入楔時間。他展示出他的質素與效率正在一步一步好轉，我很高興他的表現。我們在加比爾（捷西斯）回來前就只得1個射手好幾個月，這不會是輕易的，不過我們就得充分利用這些球員。」阿仙奴晉級後，第4圈將會面對曼城。