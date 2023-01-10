英足盃︱阿仙奴作客輕取甲組隊3:0　下一圈惡鬥曼城

周一（9日）晚的英格蘭足總盃第3圈獨腳戲，由英超榜首的阿仙奴，作客甲組球隊牛津聯。雖然主隊成功守住了1個小時，不過最後還是以0:3不敵阿仙奴。而晉級的阿仙奴，下圈就面對聯賽次席的曼城上演最強對決。

在加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）受傷之下，阿仙奴的前線就需要尼基迪亞（Eddie Nketiah）發揮。而這位英格蘭前鋒在過去6場為阿仙奴貢獻5球，包括今場2球。然而阿仙奴上半場還是無法在牛津聯身上取得入球，半場僅踢平0:0。