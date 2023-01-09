英足盃︱阿士東維拉下半場打少個　主場1:2負乙組隊出局

在英乙排名第2的史堤芬納治，雖然與英超第11的維拉，雖然在排名有59名的差距，但這支乙組隊作客在維拉公園卻很快取得入球。丹尼路斯（Danny Rose）接應隊友的傳中射入，只是球證指越位在先而無效。而維拉在33分鐘一次的組織，由摩根山臣（Morgan Sanson）接應丹尼艾格斯（Danny Ings）的助攻，為維拉打開紀錄。

英乙球隊史堤芬納治，藉對手少打一人兼輸12碼，爆冷以2:1擊敗英超的阿士東維拉，晉身足總盃第4圈。

丹當斯卡領紅成轉捩點

不過，下半場才是維拉的夢魘。維拉下半場66分鐘，換走了巴西中場的菲臘比古天奴（Philippe Coutinho）以為可以輕鬆守住勝局。不過在85分鐘，丹當斯卡（Leander Dendoncker）接應門將的傳球，被甸甘寶（Dean Campbell）搶甩，回身的丹當斯卡禁區內踢跌對手，球證以紅牌將丹當斯卡驅逐，並罰維拉12碼。占美列特（Jamie Reid）操刀射入，為史堤芬納治追和。

作客的史堤芬納治未有打算守住和局在主場與維拉重賽，更在補時階段的一次角球攻勢，由甸甘寶接應隊友短傳，右路禁區頂勁射入網，令史堤芬納治最終得以2:1爆冷擊敗維拉，取得晉級資格，這是史堤芬納治球會史上第4次晉身足總盃的第4圈。