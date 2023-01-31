英足盃︱韋斯咸兩球輕取打吡郡　16強硬碰曼聯

英格蘭足總盃在周一（30日）晚上演第4圈的獨腳戲，英超的韋斯咸作客今季已跌到英甲的打吡郡，在查洛保雲（Jarrod Bowen）與米查利安東尼奧（Michail Antonio）各入一球下，以2:0輕取對手。而韋斯咸次圈，會面對今季在盃賽有表現的曼聯。
今季在英超需要護級，韋斯咸面對打吡郡踢落相對輕鬆。在守將卻特蘇馬（Kurt Zouma）與新加盟的丹尼艾格斯（Danny Ings）今仗未及上陣，不過球隊10分鐘就由湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）的頭槌二傳，查洛保雲門前右腳挑入，鎚仔幫迅速領先。換邊後僅5分鐘，查洛保雲右路傳中，打吡郡守將雖然未能解圍，安東尼奧門前頂入成2:0。之後雙方都未有改變比數下，韋斯咸以2:0晉級。金
韋斯咸領隊的莫耶斯（David Moyes）賽後對於兩位未能上陣的球員指：「如果他們都健康，我們不需要別人，但現在我們兵源是短缺。這是一個困難的決定，需要嘗試快點解決一些事情。我還未排除，因為我們仍有機會。」由於艾格斯的受傷，令韋斯咸不願讓安東尼奧離隊。
至於足總盃的16強對賽已經完成抽籤，韋斯咸下一圈的對手，將會是曼聯。而曼城會作客英冠的布里斯托城。
英格蘭足總盃16強抽籤：
修咸頓（英超） 對 盧頓（英冠）／甘士比（英乙）
李斯特城（英超） 對 布力般流浪（英冠）／伯明翰（英冠）
史篤城（英冠） 對 白禮頓（英超）
域斯咸（非聯賽）／錫菲聯（英冠） 對 熱刺（英超）
富咸（英超）／新特蘭（英冠） 對 列斯聯（英超）
布里斯托城（英冠） 對 曼城（英超）
曼聯（英超） 對 韋斯咸（英超）
葉士域治（英甲）／般尼（英冠） 對 錫周三（英甲）／費列活特（英甲）