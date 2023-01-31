英足盃︱韋斯咸兩球輕取打吡郡　16強硬碰曼聯

英格蘭足總盃在周一（30日）晚上演第4圈的獨腳戲，英超的韋斯咸作客今季已跌到英甲的打吡郡，在查洛保雲（Jarrod Bowen）與米查利安東尼奧（Michail Antonio）各入一球下，以2:0輕取對手。而韋斯咸次圈，會面對今季在盃賽有表現的曼聯。

今季在英超需要護級，韋斯咸面對打吡郡踢落相對輕鬆。在守將卻特蘇馬（Kurt Zouma）與新加盟的丹尼艾格斯（Danny Ings）今仗未及上陣，不過球隊10分鐘就由湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）的頭槌二傳，查洛保雲門前右腳挑入，鎚仔幫迅速領先。換邊後僅5分鐘，查洛保雲右路傳中，打吡郡守將雖然未能解圍，安東尼奧門前頂入成2:0。之後雙方都未有改變比數下，韋斯咸以2:0晉級。金

韋斯咸領隊的莫耶斯（David Moyes）賽後對於兩位未能上陣的球員指：「如果他們都健康，我們不需要別人，但現在我們兵源是短缺。這是一個困難的決定，需要嘗試快點解決一些事情。我還未排除，因為我們仍有機會。」由於艾格斯的受傷，令韋斯咸不願讓安東尼奧離隊。

至於足總盃的16強對賽已經完成抽籤，韋斯咸下一圈的對手，將會是曼聯。而曼城會作客英冠的布里斯托城。