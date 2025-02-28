英足盃｜16強對戰 富咸勢勁 無懼紅魔

英足盃第5圈本周末成為主打，英超內訌戲碼當中，包括剛戰聯賽險勝護級分子的「紅魔」曼聯，在周日晚又會在主場擺擂台，迎戰近期大勇的富咸。預料一籮傷兵的紅魔，贏波難度升級，防線壓力更大，今場寧捧富咸在法定時間起碼不敗。(球賽編號FB8295，3月3日0:30開賽)

由馬高施華帶領的倫敦球會富咸，近年企穩中上游位置，上仗作客打敗狼隊後，聯賽排第9；但只比歐洲賽門檻、排第5位的車路士少4分。球隊現時處於開季最順境的時期，連同上圈英足盃作客淘汰英甲韋根，近5場4勝1負；更厲害是當中聯賽作客3連勝，場場入2球，是自2008年當時由鶴臣帶領造出聯賽作客6連勝後，球會英超史上僅第二次佳績。

富咸輪換得宜

富咸大勇，令主帥敢於因應對手，大膽斷換出場陣容；上仗「搗破」狼穴，隊中頭、二號射手箭頭魯爾占美尼斯及翼鋒伊禾比，先被收起，由近期腳風甚順的洛迪高梅尼斯掛帥，一樣出色；季初回流的翼衛施斯隆同場季內首次聯賽擔正，只開波58秒已先開紀錄，以球隊刻下氣勢及充裕精兵，必有興趣爭英足盃，推高今屆目標。