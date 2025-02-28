英足盃｜16強對戰 富咸勢勁 無懼紅魔

英足盃第5圈本周末成為主打，英超內訌戲碼當中，包括剛戰聯賽險勝護級分子的「紅魔」曼聯，在周日晚又會在主場擺擂台，迎戰近期大勇的富咸。預料一籮傷兵的紅魔，贏波難度升級，防線壓力更大，今場寧捧富咸在法定時間起碼不敗。(球賽編號FB8295，3月3日0:30開賽)
由馬高施華帶領的倫敦球會富咸，近年企穩中上游位置，上仗作客打敗狼隊後，聯賽排第9；但只比歐洲賽門檻、排第5位的車路士少4分。球隊現時處於開季最順境的時期，連同上圈英足盃作客淘汰英甲韋根，近5場4勝1負；更厲害是當中聯賽作客3連勝，場場入2球，是自2008年當時由鶴臣帶領造出聯賽作客6連勝後，球會英超史上僅第二次佳績。
富咸輪換得宜
富咸大勇，令主帥敢於因應對手，大膽斷換出場陣容；上仗「搗破」狼穴，隊中頭、二號射手箭頭魯爾占美尼斯及翼鋒伊禾比，先被收起，由近期腳風甚順的洛迪高梅尼斯掛帥，一樣出色；季初回流的翼衛施斯隆同場季內首次聯賽擔正，只開波58秒已先開紀錄，以球隊刻下氣勢及充裕精兵，必有興趣爭英足盃，推高今屆目標。
曼聯苦戰險勝葉士域治
反觀曼聯剛戰主場鬥護級分子葉士域治，門前漏洞頻生，門將奧拿拿持續不穩，入波亦拖泥帶水；加上新兵翼衛多古上半場已領紅牌出場，少踢1人靠前隊長哈利馬古尼接應頭槌破網，險勝3比2，戰意搭夠。
球隊近兩屆英足盃取得1冠1亞，以衛冕身分當然不會輕視今場比賽；問題是紅魔下周中後顧歐霸大戰作客西甲皇家蘇斯達，但傷兵滿營下，手頭可用的鋒將其實不多。今場或要焗用由阿仙奴過檔的青年軍前鋒奧比馬田出場，讓海倫或約舒亞舒克斯稍作休息；加上球隊對上9戰主場5敗兼場場失波，奧脫福早已非堅固堡壘，遇上突擊厲害的富咸，今場又會是一場難打的激戰，不值熱捧。
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