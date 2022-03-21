英足總盃｜杜曹讚球員態度正面 車路士逆境闖4強

逆境自強！受英國政府制裁牽連的車路士，球會賣盤未定，甚至作客旅費亦受限制下，最終在英足盃作客以2比0力克米杜士堡，勇闖4強，繼續向實現「季內四冠」目標邁進。賽後，今場交出2次助攻的美臣蒙特聲言在逆境中，要以行動作回應；而主帥杜曹則望球員能繼續保持正面及專注，爭取佳績。

在最後一刻才獲准可乘坐航班作客出戰，避過要長途車程的車路士，在只得約700名作客球迷到場支持下，最終先後憑美臣蒙特在上半場兩度助攻予盧卡古及薛耶治入波，以2比0打敗今屆「巨人殺手」米杜士堡，後者上兩圈先後淘汰了曼聯與熱刺，終在8強止步。車路士開季後，已贏得歐超盃及世冠盃，現時仍力爭英足盃及歐聯，有望實現4冠目標。不過，球隊連同之前英聯盃決賽不敵利物浦，原來近5次在溫布萊舉行的本土決賽均敗陣而回，主將美臣蒙特誓言球隊的爭勝心可扭轉這個失運走勢：「我們球隊之中就是有著一種無比的求勝心。今晚雖然沒有太多球迷到場，但我想我們是要以我們的足球去做回應，踢出好表現。近幾星期都是十分艱難，但我們就是專注地去比賽。我們對本土盃賽非常飢渴，也許之前在溫布萊有段不好走勢，今季已在溫布萊輸掉一次決賽，這只會令我們更加想贏。」