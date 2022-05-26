英軍點兵 三獅下月戰歐國聯 大勇查洛保雲上位

韋斯咸翼鋒查洛保雲，憑今屆為効力的韋斯咸，攻入18球及交出13次助攻的優異表現，在剛公布的「三獅兵團」英格蘭大軍27人名單中，以大熱姿態初次入選，準備為三獅備戰下月初起在歐國聯的連場大戰。

25歲的查洛保雲，2013年在非聯賽球會赫里福特出道，之後加盟英冠侯城，繼續「升呢」，在2020年初得到韋斯咸賞識，豪花1,800萬鎊將他收歸旗下。此子今屆入球及助攻不絕之餘，早前入選英超最佳球員的候選8人名單中。三獅領隊修夫基，對於以往從未在各級青年軍入選國家隊的查洛保雲初次入伍，表示實至名歸，他說：「他在門前極具威脅。他的足球旅程有趣，並提醒我們，你不必進入精英學院，得到比賽經驗也是一條康莊大道。」

除了查洛保雲外，初次入選還有李斯特城的左閘占士祖斯甸，令修夫基初點的27人大軍中，有11名後衛之多，包括重召傷愈的AC米蘭中堅湯姆利及右閘捷比亞；他解釋因為防線有不少入選球員剛傷愈不久，而曼聯勞基梳爾及車路士芝維爾近期沒有出場，而水晶宮中堅馬克古希亦上陣成疑。

曼城5人入選成大戶

由於利物浦仍要出戰周日的歐聯決賽，大軍暫只有阿歷山大阿諾特一人入選，而英超盟主曼城則成為大戶，有5人入選，包括前線尖刀史達寧、基亞利殊及菲爾科頓。不過修夫基婉拒阿仙奴領隊阿迪達請求，照樣將該隊今屆英超每戰都有上陣的20歲新星翼鋒布卡約沙卡徵召入伍。修夫基解釋：「我們今周讓每一位球員都休息，而球員們經過整季拚搏都會有一些小麻煩，但大家都希望在入選名單中。」

英軍將在5月30日在聖佐治公園球場開操，備戰6月4日(香港時間深夜)起歐國聯鬥匈牙利(主客共2場)、德國及意大利連場大戰。

英格蘭27人大軍名單

門將：比克福特、尼克普比、蘭斯達爾

後衛：阿歷山大阿諾特、高亞迪、馬克古希、列斯占士、占士祖斯甸、哈利馬古利、史東斯、湯姆利、捷比亞、基爾獲加、賓韋特

中場：祖迪比寧咸、干拿加歷查、美臣蒙特、奇雲菲臘斯、迪格蘭賴斯、禾特普斯

前鋒：譚美阿巴謙、查洛保雲、菲爾科頓、基亞利殊、哈利卡尼、布卡約沙卡、史達寧