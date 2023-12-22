荷甲阿積士低處未算低　荷蘭盃次圈遭業餘隊淘汰（附比賽精華）

今季在荷甲表現欠佳的阿積士，雖然表現在近期回升，然而暫代主帥的舒協（John van 't Schip）因為要出席兒子婚禮缺陣，球隊卻在荷蘭盃的次圈，以2:3不敵第4級聯賽球會的USV靴高斯，除了是USV靴高斯創會史上首次擊敗阿積士，同樣也是阿積士歷史上首次在盃賽輸給業餘球會。

作為荷蘭的頂級球會，阿積士在開季一度跌入護級，然而上任主帥史迪治（Maurice Steijn）離任後，球隊開始回復狀態。不過在荷蘭盃的次圈，阿積士作客USV靴高斯。球隊上半場16分鐘就被USV靴高斯的添彼德斯（Tim Pieters）攻入領先，而這位射手下半場再入一球，令主隊一度領先2:0。雖然阿積士及後有布比爾（Brian Brobbey）及艾卡邦（Chuba Akpom）的入球，在89分鐘追平2:2。