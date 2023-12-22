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體育
2023-12-22 12:09:07

荷甲阿積士低處未算低　荷蘭盃次圈遭業餘隊淘汰（附比賽精華）

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荷蘭第4級聯賽的USV靴高斯，在荷蘭盃爆冷擊敗阿積士。(USV靴高斯X)

荷蘭第4級聯賽的USV靴高斯，在荷蘭盃爆冷擊敗阿積士。(USV靴高斯X)

今季在荷甲表現欠佳的阿積士，雖然表現在近期回升，然而暫代主帥的舒協（John van 't Schip）因為要出席兒子婚禮缺陣，球隊卻在荷蘭盃的次圈，以2:3不敵第4級聯賽球會的USV靴高斯，除了是USV靴高斯創會史上首次擊敗阿積士，同樣也是阿積士歷史上首次在盃賽輸給業餘球會。

作為荷蘭的頂級球會，阿積士在開季一度跌入護級，然而上任主帥史迪治（Maurice Steijn）離任後，球隊開始回復狀態。不過在荷蘭盃的次圈，阿積士作客USV靴高斯。球隊上半場16分鐘就被USV靴高斯的添彼德斯（Tim Pieters）攻入領先，而這位射手下半場再入一球，令主隊一度領先2:0。雖然阿積士及後有布比爾（Brian Brobbey）及艾卡邦（Chuba Akpom）的入球，在89分鐘追平2:2。

可是比賽到補時的3分鐘，主隊的罰球攻勢，哥頓比治（Mats Grotenbreg）在門前改變方向入網，為在第4級別業餘聯賽排第10的USV靴高斯，以3:2的比數擊敗阿積士晉級。阿積士助教的華簡尼斯（Michael Valkanis）回應時指：「這是不應該發生的。我們是有一個很艱難的球季，但是我們已經持續將所有東西回復正軌。」

阿積士創下球會歷史其中一場重要敗仗。(X) 哥頓比治為USV靴高斯射入歷史一球。(USV靴高斯X)
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