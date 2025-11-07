荷甲阿積士解僱希汀加　滕哈格突變搶手貨？

阿積士宣布解僱領隊的希汀加（John Heitinga），這位荷蘭前國腳上任不足半年。而曾帶領過阿積士的滕哈格（Erik ten Hag）亦自然成為候任人選之一。

阿積士自滕哈格2022年離隊後，球隊狀況低迷，之前3季只有去季取得聯賽亞軍，然而上季領隊的法利奧利（Francesco Farioli）不滿球隊的預算少而離隊，並由當時仍在利物浦任助教的希汀加接手。不過希汀加自今年5月底領軍以來，在今季11場聯賽只贏得5場，球隊在聯賽只排第4，落後榜首飛燕諾8分，球隊在歐聯更慘，4輪比賽全敗，在周三（5日）才以0:3主場不敵土耳其的加拉塔沙雷。希汀加原本與阿積士簽約2年，可是球隊的技術總監高爾斯（Alex Kroes）表示：「這是一個痛苦的決定，我們知道新教練需要時間來適應一支經歷過人員變動的球隊。我們有給予約翰（希汀加）時間，不過我們相信最好還是為球隊尋找他人來領導球隊。」