荷甲｜燕豪芬爭霸 要先殺「迪」

由於「一哥」阿積士剛戰大敗，令回勇的燕豪芬衛冕未絕望，今晚深夜在荷甲作客川迪；客軍大前題要取3分，戰意及鋒力皆可信，客勝可熱捧。(球賽編號FB0784，4月25日03:00開賽)

荷甲前列形勢，阿積士上仗竟吞烏德勒支四蛋，令燕豪芬只要今晚贏波，即可將雙方差距拉近至6分，屆時雙方同時尚餘四輪賽事，爭霸尚有變數。荷甲只有2個直入歐聯分組賽席位，燕豪芬本輪前只領先第3位的飛燕諾5分，稍有閃失，後者亦有力追上，今場鬥另一前列分子川迪，贏波是唯一出路。