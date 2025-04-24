荷甲｜燕豪芬爭霸 要先殺「迪」

由於「一哥」阿積士剛戰大敗，令回勇的燕豪芬衛冕未絕望，今晚深夜在荷甲作客川迪；客軍大前題要取3分，戰意及鋒力皆可信，客勝可熱捧。(球賽編號FB0784，4月25日03:00開賽)
荷甲前列形勢，阿積士上仗竟吞烏德勒支四蛋，令燕豪芬只要今晚贏波，即可將雙方差距拉近至6分，屆時雙方同時尚餘四輪賽事，爭霸尚有變數。荷甲只有2個直入歐聯分組賽席位，燕豪芬本輪前只領先第3位的飛燕諾5分，稍有閃失，後者亦有力追上，今場鬥另一前列分子川迪，贏波是唯一出路。
燕豪芬之前曾接連4戰共失9分，加上歐聯出局，可幸現已走出低谷，上仗聯賽5比0大炒阿梅爾城，近5場聯賽錄得4勝；中場伊斯美沙巴利該仗踢出季內代表作之一，個人梅開二度，前線三叉戟由老將射手盧克迪莊、路亞蘭治及祖漢巴卡約高壓陣，加上近5次對戰川迪全勝，格食格，今場博客勝熱而穩。
對手川迪近4場聯賽不勝，仍排第5位；比排第4位、可奪一個歐霸席位的烏德勒支少11分及少賽1場；川迪多數只能在季後參加前5至8位附加賽，爭歐協聯席位，季尾戰意會進一步減弱。
該隊老將前鋒雲禾夫斯雲高上仗聯賽復任正選，但今季表現失色得多，累計今季聯賽累積僅入5球；在森姆林馬斯繼續養傷下，球隊火力令人擔心。再者，主力中堅希謝斯累計黃牌夠數，今場停賽，川迪更難抵擋燕豪芬眾鋒來襲。
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