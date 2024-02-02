荷甲｜阿積士回勇「豪」演入球騷

本周末荷甲亦上演國家級打吡，由老牌班霸阿積士迎戰宿敵燕豪芬。主隊自新帥雲舒希比(John van’t Schip)上任後，近11場聯賽贏9場，重返上游位置；客隊燕豪芬則在今季聯賽取得19戰18勝1和佳績。兩軍同處佳態，踢法亦相當進取，今場誓必掀起入球大戰！
阿積士現以19戰34分排荷甲第5，落後「一哥」燕豪芬21分之多，爭標機會當然渺茫；但為爭逐歐聯資格，兼且要省靚傳統勁旅招牌，今場地頭出場，決不退縮。該隊上仗聯賽以4比2打敗荷華高斯，在兩大射手巴路比(Brian Brobbey)與貝侯斯(Steven Berghuis)都有士哥下，輕取對手；不過主帥雲舒希比坦承，球隊人腳組合實在太年輕，缺少經驗，所以防線經常犯錯，惟有以出色進攻去解決問題。
阿積士鬥攻格
事實上，阿積士近10場聯賽「總入球」都最少3球，其中8場更達4球或以上；加上隊長貝雲積(Steven Bergwijn)或有望今戰復出，火力會進一步提升，至於前利物浦名將中場佐敦軒達臣(Jordan Henderson)今場亦有望上演首騷，備受矚目，但始終融入需時，實際作用難料。
燕豪芬前戰聯賽與烏德勒支打和1比1，是他們今季聯賽首次失分；但上輪又馬上重返勝軌，2比0輕取阿梅爾城，超班實力絕無疑問。該隊今季聯賽19戰已入62球，平均每場攻入超過3球；首席射手盧克迪莊(Luuk de Jong)個人包辦當中17球，超強火力所向披靡，今場必與阿積士鬥攻，肯定精彩。