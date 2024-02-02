荷甲｜阿積士回勇「豪」演入球騷

本周末荷甲亦上演國家級打吡，由老牌班霸阿積士迎戰宿敵燕豪芬。主隊自新帥雲舒希比(John van’t Schip)上任後，近11場聯賽贏9場，重返上游位置；客隊燕豪芬則在今季聯賽取得19戰18勝1和佳績。兩軍同處佳態，踢法亦相當進取，今場誓必掀起入球大戰！

阿積士現以19戰34分排荷甲第5，落後「一哥」燕豪芬21分之多，爭標機會當然渺茫；但為爭逐歐聯資格，兼且要省靚傳統勁旅招牌，今場地頭出場，決不退縮。該隊上仗聯賽以4比2打敗荷華高斯，在兩大射手巴路比(Brian Brobbey)與貝侯斯(Steven Berghuis)都有士哥下，輕取對手；不過主帥雲舒希比坦承，球隊人腳組合實在太年輕，缺少經驗，所以防線經常犯錯，惟有以出色進攻去解決問題。