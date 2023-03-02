荷盃｜阿積士燕豪芬8強分途出擊

荷甲傳統班霸阿積士及燕豪芬，今夜香港時間深夜在荷蘭盃8強，分戰荷乙對手，必要好好把握機會，贏波過關，提升季尾聯賽爭霸的氣勢。

由於飛燕諾今屆一直在荷甲爭霸稍佔上風，加上阿積士及燕豪芬已在上周的歐霸附加賽，齊齊出局，16強不入；荷盃亦成為後兩者今屆爭取榮譽的主要目標之一。目前聯賽排第2位的阿積士，將要作客荷乙中游的迪加史卓普(03/03 04:00)。阿積士上周聯賽以2比1反勝維迪斯，從歐霸輸波後反彈，該隊貴為全荷甲火力最強球隊，對上兩圈晉級亦未失一球，進攻重心杜辛泰迪治，上仗聯賽交出奠勝助攻，為球隊在入球與助攻合共達到150球里程碑，今場又會聯同貝雲積及古達斯合力攻堅。