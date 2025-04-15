莫迪歷成英冠史雲斯合夥人　白衫情意結？

英冠球會的史雲斯公布，皇家馬德里的克羅地亞中場莫迪歷（Luka Modric），成為球會的其中一位合夥人，收購史雲斯的部份股份。有趣的是莫迪歷國家隊本身已是白色底襯紅色格子，而過去效力的英超球會熱刺及現時的皇馬都是白色球衣，與史雲斯的主場顏色也是一樣。
39歲的莫迪歷與史雲斯主席哥利文（Andy Coleman）在內的4名商人將作為史雲斯的共同老闆。莫迪歷表示：「這是讓人興奮的機會，史雲斯有很多的身份，有無與倫比的球迷基礙，還有最高水平的雄心。在最高水平比賽，我相信我可以把經驗分享到球會。我目標是正面支持球會的成長及協助建立美好的未來。」
史雲斯：吸引全球注意擔當重要角色
史雲斯公告就表示：「盧卡（莫迪歷）對球會的投資是一個肯定球會的野心及視野。無論是場內場外，他會在幫助球會吸引全球注意擔當重要角色。」莫迪歷與皇馬的合約在今夏屆滿，但莫迪歷未必會轉到史雲斯效力。史雲斯上一個財政年度，稅前虧損1,520萬英鎊，不過已比之前一年減少了270萬英鎊的虧損。球會目前在英冠排12，與升班附加賽第6名的高雲地利城相差9分，餘下4場聯賽僅有數字上升班的可能。
莫迪歷其實一直與白色球衣的緣份非淺。來自克羅地亞的莫迪歷，國家隊球衣標準是白底紅格的色調，這也是克羅地亞國旗的標誌。而他雖然出身克羅地亞名牌球會薩格勒布戴拿模，球會主色是藍色，不過他在職業生涯首年的2003年，被外借至波斯尼亞的辛連斯基，因為球會本身由克羅地亞人創辦，故球會採用與克羅地亞一樣的紅白為主調，至2005年球會改為白衫。莫迪歷其後轉投英超的熱刺起，與皇馬同樣都是白衫。而史雲斯也因為名字「天鵝」的影響，球會自創立就一直以白衫為主。