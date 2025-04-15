莫迪歷成英冠史雲斯合夥人　白衫情意結？

英冠球會的史雲斯公布，皇家馬德里的克羅地亞中場莫迪歷（Luka Modric），成為球會的其中一位合夥人，收購史雲斯的部份股份。有趣的是莫迪歷國家隊本身已是白色底襯紅色格子，而過去效力的英超球會熱刺及現時的皇馬都是白色球衣，與史雲斯的主場顏色也是一樣。

39歲的莫迪歷與史雲斯主席哥利文（Andy Coleman）在內的4名商人將作為史雲斯的共同老闆。莫迪歷表示：「這是讓人興奮的機會，史雲斯有很多的身份，有無與倫比的球迷基礙，還有最高水平的雄心。在最高水平比賽，我相信我可以把經驗分享到球會。我目標是正面支持球會的成長及協助建立美好的未來。」