華拉尼首度訪港與潘沛軒、郭嘉諾談青訓 力撐曼聯認對皇馬失望

四屆歐聯冠軍、世界盃得主華拉尼今日（16日）首度訪港，聯同港足前鋒潘沛軒及「香港高普」郭嘉諾教練，現身銅鑼灣宣傳活動。活動現場吸引大量球迷圍觀。

青訓體系理念深度對話 華拉尼曾為四個不同國家球會效力，席間大談四地聯賽的風格特質，以及分享多年來贏得錦標的感受。自幼於法國接受足球訓練的華拉尼，與有豐富教導年青球員經驗的郭嘉諾，及港隊年輕鋒將潘沛軒探討歐洲及香港青訓體系不同之處。 華拉尼、郭嘉諾及潘沛軒於討論中亦有提及裝備對球員的重要性，以及對球靴的要求。 華拉尼認為球靴的抓地力至為重要；潘沛軒則要求一對能夠增強爆發力的球靴；而郭嘉諾就將舒適輕巧列為選擇球靴的首要條件。

力撐「紅魔鬼」：曼聯可以贏得歐霸盃 華拉尼過去曾效力英超的曼聯，而曼聯將於本月5月22日凌晨與熱刺爭奪歐霸盃冠軍。對此，他向曼聯投下信心一票：「這是一個艱難的球季，但我認為曼聯可以贏得歐霸盃。」 而談及另一支曾效力10個球季的皇家馬德里，華拉尼對於皇馬今季失落西甲、歐聯、西班牙盃和西超盃，宣布「四大皆空」，表示成績確實令人失望，「今季成績沒有我想像的那麼好，但是我認為球迷對皇馬的期望總是非常高。然而他們不可能每年都贏得歐聯，惟球員們總會戰鬥到最後。」 此外，外界有傳沙比阿朗素（Xabi Alonso）來季將接替安察洛堤（Carlo Ancelotti）擔任皇馬主帥一職，華拉尼則表示相信對方能夠帶領球隊再登高峰，「我曾經與沙比一起比賽，他是一位偉大的領導者，我不清楚他的計劃，但他的能力毋庸置疑，他會是一位具質素的領隊。」

活動尾聲，華拉尼不僅與到場球迷拍照留念，更特別為球迷逐一簽名，盡顯親民一面。最後他更獲贈繡有中文名「華拉尼」的特別版球衣，第一次看見自己的名字以中文方式印在球衣上令他大讚夠特別。