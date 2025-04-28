華迪傳獲域斯咸招手　球會主帥稱不引入大球星

隨着接近聯賽季尾，各支球會亦陸續傳出新季的引援消息。其中連續3季升班，來季升上英冠的域斯咸，已傳出向李斯特城前鋒的占美華迪（Jamie Vardy）及曼城中場的奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）招手。不過球會主帥的柏堅遜（Phil Parkinson）就指，球會將採取沒有超級球星及不會以個人為中心作為英冠的組軍目標。 自「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）及麥艾漢尼（Rob McElhenney）入主「紅龍」以來，域斯咸由一支名不見經轉的威爾士球會，變成受關注的低組別明星級球會。球隊僅僅3年時間就從英格蘭非職業的國家聯賽，晉身至英甲，並在早前取得英冠的升班資格。因此域斯咸來屆會否能升上英超，成為英格蘭球壇的一個話題。在球隊對查爾頓的賽後，雷諾士已表明目標是要晉身英超。

不過主帥的柏堅遜就指，會小心地進行來季的組軍：「我想大家都知跳入（英冠）難度很高的。我記得當我帶領保頓升班，就以那體能和力量的差距，已非常巨大。不過我有信心，我們會做好準備。我想在今個夏天會有很多艱難的決定，包括我們要帶誰進來，如何放入我們現有的這個出色陣容，就請期待我們去完成組建的工作會達如何的水平。」 稱要更衣室沒有超級球星 他又指出，薪酬水平會是一個問題：「我想那個薪金的上漲是令人咋舌。即使是在升上甲組，要跳級獲得英冠水平的球員也已經非常昂貴，而顯然在下一個級別就更是。我想在球圈外的人是無法想像。他們以為甲組球員都是千萬富翁，但在看看有關英超球員的報道，他們就差很多了。這會是一個挑戰，不過我們會確保這與球會的文化是正面，我想關鍵是在更衣室內，沒有超級球星，不會以個人為中心，我們會嘗試平衡一切。」

未開始與華迪及迪布尼接觸 對於有關「華Dee」跟迪布尼的傳聞，柏堅遜表示：「我們還沒有甚麼討論中。我們一切保持留意所有自由身的球員，以及那些可能的球員，並會繼續做落去。然而我認為在球圈中，招募是一項需要作出很多艱難而正確的決定，我覺得在1月時我們已做到，那時我們有很大壓力，因為入球能力不足。」