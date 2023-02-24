萬宜地質步道 東壩近看世界級六角形岩柱

景點1︰壯麗東壩風光無限 乘的士或小巴到萬宜水庫東壩，沿路風光已教人想盡快跳落車拍照。萬宜地質步道首個景點為小巴站旁的淺藍色紀念碑，紀載1979年供水的萬宜水庫建造時5名犧牲的工人。根據梁榮亨著《香港野外奇觀》，萬宜水庫東壩防波堤，由7千多塊防波石組成。數百米的防波堤連同右方的破邊洲及花山，拍照不停。破邊洲原是花山一部份，但海蝕作用而一分為二，呈現到被切開的氣勢。

景點3︰神奇的 六角岩柱 原路折返至東壩公廁，沿馬路向下行，被路旁的六角形岩柱吸引眼球。《全民造星IV》主題曲 《前傳》MV始発の駅正於東壩取景。包括兩名Collar成員王家晴Candy、許軼Day，以及劉展翹Jackie、葛綽瑤Yoyo等演出。細心看MV，導演花心機把美妙的花山、破邊洲、錨形石堤、緩衝區、彎曲岩柱等拍下，不難想像晴空萬里天氣下，由朝拍到日落的汗與水。 東壩六角形岩柱源自1.4億年前因超級火山爆發形成，六角形岩柱最大直徑為3米，六角形岩柱分布範圍超過100平方公里，較北愛爾蘭Giant's Causeway、韓國濟州島、台灣澎湖、日本山陰規模更大。六角形岩柱原理是節理在岩石冷卻時向下垂直延伸，最有效率冷卻方法由六邊向內收縮，因此形成六角杜狀岩石。

景點4+5︰斷層角礫帶和彎曲岩柱 沿副壩和主壩之間的路步向海蝕洞時，先後經過斷層角礫帶和彎曲岩柱，兩者都是罕見地質現象。東壩最妙之處在於不同角度和天氣，會發現不一樣的體驗。

景點6︰海蝕洞 木橋步道盡頭近看海蝕洞，甚有驚喜。魚在水中慢游，輔以海蝕洞的回音，令人不知不覺放鬆下來，功效顯著。於此完結萬宜地質步道，意猶未盡的可經花山一看破邊洲全相，來回約1.5小時，又可前往浪茄、檢豬灣、等地方，否則便可乘的士回家。最緊要自己垃圾自己帶走，不要破壞環境及帶走岩石。



防曬糧水不能少 萬宜地質步道大部份為石屎路，有公廁、涼亭、資料介紹牌等，設施完整。然而西貢東壩沒有樹蔭，帶備足夠糧水及做好防曬準備才出發，出發前要考慮天氣，避開炎熱和天氣不穩日子。