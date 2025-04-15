著名NBA運動表現教練艾堅遜訪港交流 陳詠琛讚注重細節︰香港要學習

艾堅遜在NBA球壇擔任教練多年，曾在Westchester Knicks（紐約人發展聯盟球隊）擔任首席肌力與體能總監暨球員發展教練，而且他同時是 NSTNCT 的創辦人，曾與超過100名NBA球員及職業運動員合作，他曾訓練過的大牌球星包括勒邦占士（Lebron James）、K湯臣（Klay Thompson）、勒夫（Kevin Love）、林書豪等等，經驗非常豐富。

盼訓練球員在球場上有擔當

艾堅遜應LEAVESFIT運動員訓練中心邀請訪港，參加為期4天的訓練營，除了有本地隊伍永倫星島青年隊外，亦跟不同學校及團體交流，另外還跟本地傳媒及6名特邀球手各自訓練一課；除技術上的交流，他亦希望藉今次訓練把理念帶給大家：「在訓練中看到很多的潛能，我深信的是，若要培育球員，我們先得令他們脫離自我。其中一天的訓練中，球員有不同的年齡層，這是很好的，無論場上的他們是教練或是球員，他們也要明白如何在球場上成為有擔當的人。當中我們有一名中學生，他非常有潛質，而在過程中，其他球員也會不斷地鼓勵、提點他，這就是如何在一個訓練中實踐教育的部份，無論你是球員還是教練，我們在球場上也可以成為有擔當的人。」6名特邀球手中，最年輕的是寶覺中學的吳嘉樂。

參加了其中一節訓練的甲一球員林民淇認為：「訓練上，Mike着重點不在我們的技術上，而是我們的心理和看待訓練賽事的心態。」他最深刻是尾段的體能訓練，「其實有點累，但Mike說NBA球員在完成這些體能訓練後，仍須進行一組高質量的投籃訓練，如果不達標便要來回跑，這比我想像中的辛苦得多，真的是很好的體驗」。