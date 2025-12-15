葡超｜波圖勁爆 勢殺「馬」

波圖今季有別另外兩強要出戰歐聯，在歐霸賽場仍保持上佳戰績之餘，上輪聯賽2比0輕取唐迪拉，開季13場聯賽豪取12勝1和，只有主場鬥賓菲加打和0比0失分，本輪前在分數上放甩士砵亭及賓菲加。該傳統三強計對上10季聯賽只有兩屆是無法壟斷季度三甲位置，可見實力凌駕其他葡超對手。

葡超一向是傳統三強瓜分天下，今季亦不例外，波圖、士砵亭及賓菲加佔據三甲。波圖暫時戰績標青，稍為拋開兩大競爭對手，今晚深夜在火龍球場迎戰中下游分子艾馬多拉，有力大捷。(球賽編號FB1132，12月16日04:45開賽)

波圖上季葡超排第3，今夏世冠盃分組賽出局即易帥，幸由前尼斯及阿積士少帥費里奧利(Farioli)接手，重拾霸氣。前線由西班牙新星奧摩洛迪安(Omorodion)擔大旗，隊中雖無單一王牌射手，勝在人腳平均，善射好手不少。反而重金投資防線收到更大成效，從祖雲達斯過檔的翼衛艾拔圖哥斯達(Alberto Costa)暫時是隊內助攻王；一對前英超波蘭中堅積及基奧柯(Jakub Kiwior)及比拿歷克(Bednarek)專注防務。波圖季內6場聯賽主場5勝1和只失1球。

對手艾馬多拉前季重返葡超後，一直浮沉中下游；上輪聯賽主場受惠對手阿洛卡少踢2人，3比1輕取對手，近4場聯賽2勝1和1負，戰績已是季內最佳走勢。只是球隊季內6場聯賽作客只得1勝，包括早前聯賽作客吞士砵亭4蛋，猶有餘悸，今場出訪另一國內班霸，只求輸少當贏。