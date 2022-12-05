蔡明紹專訪｜馬壇神童 土生土長的最佳本地騎師

系出練馬師「名門」、一出道即贏得頭馬，2021/22 季榮膺告東尼獎、成為當季贏得最多頭馬的土生土長騎師，蔡明紹談封王故事、如何克服數年傷患再起風雲，以及他對今次國際騎師錦標賽的期望。 Q：你在哪一年開始接觸賽馬運動？ A：我小時候在一次旅行時接觸到騎馬，15 歲便決定加入香港賽馬會見習騎師學校。那時候的心情就是蠢蠢欲試，對未來充滿期待。 Q：請分享一下騎師的訓練日常。 A：早上會到跑道晨操，馬匹狀態合適的話會試閘。按照計劃，每周兩天鍛鍊體能。 逢星期一和星期四去報名；賽事前一天則會研究排位表。其他時間都是陪伴家人和照顧小朋友。

Q：你認為賽馬運動的魅力何在？ A：年少時我也沒想過要從事哪一門職業，只是一向都喜歡運動和動物。然後加入香港賽馬會見習騎師學校成了契機，自那個暑期訓練計劃以後，就奠定了今天我走的路！ Q：你如何形容騎師與馬匹的關係？ A：騎師和馬匹是拍檔。每一匹馬都有牠的個性，一騎便知。而騎師的責任，就是按馬匹的特色，將牠們的實力發揮至極致去贏取勝仗。 Q：對你而言，怎樣才是一匹良駒？ A：我喜歡神態從容不迫、有爭勝心和個性率真的馬。 Q：你認為冠軍級騎師有何共通點？ A：體能和心態都時刻保持穩定，擁有必勝的決心，反應敏捷、能迅速應付各種不同狀況，專注，尊重對手。 Q：人生中最難忘是哪一場賽事？ A：2011年10月30日的沙田錦標二級賽1600米，我策騎「加州萬里」在臨終點前超越對手，勝出賽事。這一役證明了我的實力。