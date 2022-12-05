蔡明紹專訪｜馬壇神童 土生土長的最佳本地騎師

系出練馬師「名門」、一出道即贏得頭馬，2021/22 季榮膺告東尼獎、成為當季贏得最多頭馬的土生土長騎師，蔡明紹談封王故事、如何克服數年傷患再起風雲，以及他對今次國際騎師錦標賽的期望。
Q：你在哪一年開始接觸賽馬運動？
A：我小時候在一次旅行時接觸到騎馬，15 歲便決定加入香港賽馬會見習騎師學校。那時候的心情就是蠢蠢欲試，對未來充滿期待。
Q：請分享一下騎師的訓練日常。
A：早上會到跑道晨操，馬匹狀態合適的話會試閘。按照計劃，每周兩天鍛鍊體能。 逢星期一和星期四去報名；賽事前一天則會研究排位表。其他時間都是陪伴家人和照顧小朋友。
Q：你認為賽馬運動的魅力何在？
A：年少時我也沒想過要從事哪一門職業，只是一向都喜歡運動和動物。然後加入香港賽馬會見習騎師學校成了契機，自那個暑期訓練計劃以後，就奠定了今天我走的路！
Q：你如何形容騎師與馬匹的關係？
A：騎師和馬匹是拍檔。每一匹馬都有牠的個性，一騎便知。而騎師的責任，就是按馬匹的特色，將牠們的實力發揮至極致去贏取勝仗。
Q：對你而言，怎樣才是一匹良駒？
A：我喜歡神態從容不迫、有爭勝心和個性率真的馬。
Q：你認為冠軍級騎師有何共通點？
A：體能和心態都時刻保持穩定，擁有必勝的決心，反應敏捷、能迅速應付各種不同狀況，專注，尊重對手。
Q：人生中最難忘是哪一場賽事？
A：2011年10月30日的沙田錦標二級賽1600米，我策騎「加州萬里」在臨終點前超越對手，勝出賽事。這一役證明了我的實力。
Q：即將出戰12月的國際騎師錦標賽，你的目標是？
A：目標就是勝出，透過這國際賽事，向香港和全世界展示我的策騎實力。
Q：你覺得香港普羅大眾如何看待賽馬運動？
A：大眾對賽馬運動的看法隨時代慢慢轉變，愈來愈多人明白騎師和賽駒都需要在體能和心態上下很多苦功，而且賽事水平要求非常嚴格、專業。全賴香港賽馬會和國際間的賽馬機構致力推動騎師的職業化和培訓，我相信愈來愈多人會視賽馬為一項專業運動。加上今天社交媒體日趨盛行，也有不少騎師會上載自己的體能訓練和餐飲控制 等，有助大眾明白我們這些運動員背後付出的努力和堅持。
Q：你認為在香港培育接班人的最大挑戰是什麼？
A：在吸引人才層面，我認為香港賽馬會和見習騎師學校制度完善，招募方面應沒有難度。無論是哪個地方，賽馬運動最大的挑戰都是在資源配套的質素上；大眾更關心、了解和支持騎師這一門職業和賽馬運動，就能幫助我們長遠發展！我相信只要本地騎師在本土和國際舞台上表現出色，就能吸引年輕人加入這個行業。
Q：出戰重要賽事前，你有沒有「必贏」的增運小習慣？
A：心態吧！每一場賽事都一樣，以爭勝為目標！除此以外我也沒有什麼特別的增運小習慣。
Q：你曾在2014-2018年受傷患影響，你是如何戰勝難關的？
A：我對策騎和賽馬的熱愛和渴望，令我戰勝一切困難！同時，家人的支持是我的最 大動力。只要有足夠的熱情和決心，你定能找到最適合自己的應對方法。時刻準備好自己，機會一到，問題自然迎刃而解。