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體育
2022-09-06 19:04:04

薄扶林家樂徑行山路線｜小橋流水清幽 香港首個水塘作結

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薄扶林家樂徑行山路線

過百年歷史的薄扶林水塘別具歷史意義。

薄扶林家樂徑先後經過法定古蹟前看守員房舍（現名薄扶林管理中心）及香港首個公共水塘。過百年歷史的薄扶林水塘具歷史意義而且交通方便，為行山新手快閃之選。文︰山全部都係山

香港先行山路線沿途景點1︰前看守員房舍

薄扶林水塘道下車，上斜經過薄扶林公眾騎術學校，左面白色屋子為薄扶林管理站。前看守員房舍的管理站逾百年歷史，於1860至1863年建成，為新古典主義風格。前看守員房舍連同量水站和5條以花崗岩建造的石橋同屬法定古蹟，然而石橋不容易觀賞，有興趣可留意歷史建築及生態導賞。薄扶林家樂徑為順時針而行，經過閘口左轉上樓梯。

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香港先行山路線沿途景點2︰港島徑小橋流水

數分鐘後到達一片草地，為薄扶林一號食水配水庫，很快接上港島徑。沿H010順走港島徑1段難度不高，過數條小橋及溪流，流水聲夾雜蝴蝶飛舞，環境清幽。接上石屎路沿路落斜，到達分叉路為港島徑1與2段的交匯位。依薄扶林家樂徑向下行（若看到H015即離開了薄扶林家樂徑，為港島徑2段），石屎路林蔭處處，可以放慢腳步細味，又可以加快步伐縮短時間。

 

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香港先行山路線沿途景點3︰香港第一個水塘 薄扶林水塘

經過數個英軍戰時遺址，然而窗框已被封住，未能內進。回平路，細心留意石橋，橋底呈半圓形，早前4條石橋列為香港法定古蹟，2020年第5條石橋獲古物古蹟辦事處評為法定古蹟。有見香港水源短缺，當局花了3年，於1863年建成眼前的薄扶林水塘，為香港第一個水塘。由於費用不足，規模比計劃初時少，後來在1871年起擴建，1977年運作，再伸延育出至大潭水塘計劃是後話。繞了一圈後，折回薄扶林水塘道離開最方便。

 

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在Viutv節目識碳一定係咁歎第8集，Mirror隊長楊樂文（Lokman）及Mirror成員陳瑞輝（ Frankie）到薄扶林水塘拍攝，詳情可按此（hyperlink︰  https://viu.tv/encore/say-low-to-carbo） 重溫。

總結薄扶林家樂徑上落斜需要一定體力，但林蔭十足而且上落幅度不多，起步點已為180米，最高點也不過272米，最需要耐力的只是幾段樓梯，仍是行山新手應付的範圍。唯一考慮是有多個溪流位，山洪暴發及雨後不宜。

 

LOMAN

識碳一定係咁歎第8集，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）及成員陳瑞輝（ Frankie）到薄扶林水塘拍攝。

 

香港島薄扶林家樂徑行山路線概要

路線

薄扶林水塘道→薄扶林前看守員房舍→薄扶林一號食水配水庫→順走港島徑1段→英軍戰時遺址→薄扶林石橋→薄扶林水塘道

起步交通

乘30X號新巴、970X號新巴、7號城巴、40號城巴、31號小巴、22號小巴至薄扶林水塘道下車

終點交通

同上，或沿薄扶林水塘道上行至山頂廣場

補給

薄扶林水塘加水站

廁所：郊野公園管理站附近/凌霄閣

距離：約3.5公里

需時：1至1.5小時

體力：1.5/5

技術：1/5

景色︰2.5/5
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