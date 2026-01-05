蜜雪冰城價錢獲馬貝利讚抵飲 紐約店手搖飲品僅1.99美元

NBA傳奇球星、前CBA名將馬貝利（Stephon Marbury）近日在紐約現身茶飲店「蜜雪冰城」門市，引發關注，他直呼便宜，「1.99美元的檸檬水，這個價格在紐約是聞所未聞。」

《極目新聞》報道，1月4日晚間7時左右，馬貝利透過社交平台發布一段影片，地點是位於紐約時代廣場的蜜雪冰城門市。影片中，馬貝利點了一杯售價1.99美元（約15.5港元）的檸檬水，以及一杯茉莉奶綠。

他一邊品嚐一邊直呼驚喜表示，「我在紐約也能喝到中國的飲品了，這裡有1.19美元（約9.3港元）的雪糕、1.99美元的檸檬水，這個價格在紐約是聞所未聞的。」影片尾聲，不少路過民眾認出這位球星，紛紛上前與他合影留念，氣氛熱絡。