體育
2026-01-05 11:30:00

蜜雪冰城價錢獲馬貝利讚抵飲 紐約店手搖飲品僅1.99美元

NBA傳奇球星、前CBA名將馬貝利（Stephon Marbury）近日在紐約現身茶飲店「蜜雪冰城」門市，引發關注，他直呼便宜，「1.99美元的檸檬水，這個價格在紐約是聞所未聞。」

《極目新聞》報道，1月4日晚間7時左右，馬貝利透過社交平台發布一段影片，地點是位於紐約時代廣場的蜜雪冰城門市。影片中，馬貝利點了一杯售價1.99美元（約15.5港元）的檸檬水，以及一杯茉莉奶綠。

他一邊品嚐一邊直呼驚喜表示，「我在紐約也能喝到中國的飲品了，這裡有1.19美元（約9.3港元）的雪糕、1.99美元的檸檬水，這個價格在紐約是聞所未聞的。」影片尾聲，不少路過民眾認出這位球星，紛紛上前與他合影留念，氣氛熱絡。

前NBA球星馬貝利（Stephon Marbury）到訪蜜雪冰城紐約時代廣場店。 前NBA球星馬貝利（Stephon Marbury）大讚蜜雪冰城紐約時代廣場店便宜。 前NBA球星馬貝利（Stephon Marbury）大讚蜜雪冰城紐約時代廣場店便宜。 前NBA球星馬貝利（Stephon Marbury）在蜜雪冰城紐約時代廣場店發現可以加200%糖，笑言是美國人專屬。 前NBA球星馬貝利（Stephon Marbury）大讚蜜雪冰城紐約時代廣場店效率高。 前NBA球星馬貝利（Stephon Marbury）大讚蜜雪冰城紐約店抵飲。 前NBA球星馬貝利（Stephon Marbury）飲了一口蜜雪冰城飲品後甚為滿意。 前NBA球星馬貝利（Stephon Marbury）在微博上載飲蜜雪冰城飲品片段。

報道指出，蜜雪冰城洛杉磯荷李活店上月20日正式開幕，成為進軍美洲市場的首間門市，隨後，包括紐約在內的多間美國門市也陸續開業。定價方面，整體價格約落在1.19至4.99美元（約9.3至38.9港元）間，經濟實惠。

美國分店特設200%超甜

有趣的是，蜜雪冰城在美國市場的飲料，除一般的正常糖、七分糖、五分糖、三分糖與不另外加糖選項外，還特別推出120%、150%，甚至200%的「超甜」選項，以貼近美國消費者偏好。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

