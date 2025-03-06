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體育
2025-03-06 11:06:00

蠍子腳｜墨西哥女足Lizbeth Ovalle複製基奧特經典　睇到嘩嘩聲（有片）

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蠍子腳｜墨西哥女足Lizbeth Ovalle複製法圖斯經典　睇到嘩嘩聲（有片）

蠍子腳｜墨西哥女足Lizbeth Ovalle複製法圖斯經典　睇到嘩嘩聲（有片）

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墨西哥女子足球聯賽本週出現一個超靚金球， Tigres UANL的中場球員 Lizbeth Ovalle，以法圖斯式「蠍子擺尾」入波，助球隊打破0比0的困局，令在場球迷嘩嘩聲。

這名25歲的中場，在10 場聯賽中已攻入 10 球，上季更轟入 18 球。因此被稱為「La Maga」——魔術師。

隊友在右路以左腳斬中，Lizbeth Ovalle在禁區內接應。（影片截圖） Lizbeth Ovalle初時側身，後來改為背門而立。（影片截圖） Lizbeth Ovalle「蠍子腳」攻門成為金球。（影片截圖） Lizbeth Ovalle背向門框伸出後腳攻門。（影片截圖） Tigres UANL中場Lizbeth Ovalle後腳，令對手門將無從撲救。（影片截圖） Tigres UANL中場Lizbeth Ovalle射入金球後與隊友慶祝。（影片截圖） Lizbeth Ovalle以「蠍子擺尾」入波，影片在網上瘋傳。

蠍子擺尾入球極罕見

「我不知道該怎麼形容這個射門方式！」美國前國腳、現 FOX Soccer 評論員賀頓（Stuart Holden）在 X（前 Twitter）上發文表示。這個金球很難歸類，但如果要將其歸入「蠍子擺尾」家族，絕對合情合理，因為奧華利的雙腿動作與蠍子尾巴擺動的方式極為相似。

傳統的蠍子擺尾通常是球員以腳後跟來施加力量，將傳中球踢向球門，但奧華利選擇了一種更創新的處理方式——她並沒有直接用腳跟攻門，而是向後跳躍，利用鞋底輕巧地將球挑起，讓皮球以完美弧線越過門將入網。

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基奧特

另一個經典「蠍子擺尾」入球來自 2017 年，「銀河唯一」基奧特（Olivier Giroud）在英超代表阿仙奴對陣水晶宮時，以蠍子擺尾技驚四座，轟入世界波。

原文刊登於 Yahoo 體育

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