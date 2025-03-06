這名25歲的中場，在10 場聯賽中已攻入 10 球，上季更轟入 18 球。因此被稱為「La Maga」——魔術師。

墨西哥女子足球聯賽本週出現一個超靚金球， Tigres UANL的中場球員 Lizbeth Ovalle，以法圖斯式「蠍子擺尾」入波，助球隊打破0比0的困局，令在場球迷嘩嘩聲。

蠍子擺尾入球極罕見

「我不知道該怎麼形容這個射門方式！」美國前國腳、現 FOX Soccer 評論員賀頓（Stuart Holden）在 X（前 Twitter）上發文表示。這個金球很難歸類，但如果要將其歸入「蠍子擺尾」家族，絕對合情合理，因為奧華利的雙腿動作與蠍子尾巴擺動的方式極為相似。

傳統的蠍子擺尾通常是球員以腳後跟來施加力量，將傳中球踢向球門，但奧華利選擇了一種更創新的處理方式——她並沒有直接用腳跟攻門，而是向後跳躍，利用鞋底輕巧地將球挑起，讓皮球以完美弧線越過門將入網。