行山路線｜井欄樹往東洋山再上筆架山 尋訪神隱標高柱

從井欄樹上東洋山，記憶猶深。這條路線截至獅子亭部分（除登獅子山頂）是衛奕信徑第四段，亦是苗圃行動挑戰12小時其中最難的一段路。那場42公里的山賽，途中由井欄樹上東洋山的無盡天梯，Kylie差點抽筋，Avis也走到上氣不接下氣。

東洋山山頂標高柱攀升約 968 米

這次我們重遊舊地，一步一步均速攻頂，到達東洋山山頂標高柱時還有說有笑的，見證了體能的進步。東洋山、獅子山、筆架山這個路線配搭還是頭一回走，經過三座大山，攀升約968米，是一條體力消耗頗大的路線。不過，沿途的風景卻是一流，可先在東洋山頂欣賞到西貢的壯麗海景，然後在獅子山又可飽覽九龍甚至是港島全景，最後在筆架山也可俯瞰九龍、青衣一帶景色。

最令我們印象深刻的，是這條路會經過兩條標高柱，而它們都很容易會錯過；東洋山的標高柱已損壞，只剩下最底的一截，而筆架山的標高柱則隱藏在上山途中的轉角位，一不留神便會錯過。若然體力充沛，又有半天時間，我們也很推薦這條路線給大家。

▼按圖看清沿途井欄樹上東洋山風景、路線重點▼