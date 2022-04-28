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體育
2022-04-28 11:00:21

行山路線｜井欄樹往東洋山再上筆架山 尋訪神隱標高柱

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從井欄樹上東洋山，記憶猶深。這條路線截至獅子亭部分（除登獅子山頂）是衛奕信徑第四段，亦是苗圃行動挑戰12小時其中最難的一段路。那場42公里的山賽，途中由井欄樹上東洋山的無盡天梯，Kylie差點抽筋，Avis也走到上氣不接下氣。

東洋山 ► 筆架山進場着陸二次監測站

起行當天比較大霧，飛鵝山道都隱沒了。

東洋山山頂標高柱攀升約968

這次我們重遊舊地，一步一步均速攻頂，到達東洋山山頂標高柱時還有說有笑的，見證了體能的進步。東洋山、獅子山、筆架山這個路線配搭還是頭一回走，經過三座大山，攀升約968米，是一條體力消耗頗大的路線。不過，沿途的風景卻是一流，可先在東洋山頂欣賞到西貢的壯麗海景，然在獅子山又可飽覽九龍甚至是港島全景，最後在筆架山也可俯瞰九龍、青衣一帶景色。

最令我們印象深刻的，是這條路會經過兩條標高柱，而它們都很容易會錯過；東洋山的標高柱已損壞，只剩下最底的一截，而筆架山的標高柱則隱藏在上山途中的轉角位，一不留神便會錯過。若然體力充沛，又有半天時間，我們也很推薦這條路線給大家

▼按圖看清沿途井欄樹上東洋山風景、路線重點▼

井欄樹上東洋山 井欄樹上東洋山 井欄樹上東洋山 井欄樹上東洋山 井欄樹上東洋山

井欄樹上東洋山行山路線概要

難度：★★★★☆

風景：★★★★☆

需時：約6小時（拍照連休息）

長度：約16公里

補給：恒益士多

裝備：行山鞋、充足糧水、蚊怕水

交通：鑽石山站轉乘巴士91

井欄樹上東洋山行山路線

井欄樹＞大藍湖＞東洋山山頂＞香港天文台大老山氣象站＞沙田坳＞獅子山頂＞沙田坳獅子亭＞筆架山＞豐力樓

東洋山 ► 筆架山進場着陸二次監測站（533米）

東洋山 ► 筆架山進場着陸二次監測站（533米）

本文內容獲萬里機構授權轉載，文章題目由am730編輯所擬。

內容轉載自：《香港山峰50全攻略》

出版社：萬里機構

作者：蔡婷茵@ Hikipedia,李嘉怡@ Hikipedia

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