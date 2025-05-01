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體育
2025-05-01 07:00:20

行山鞋實測｜Salomon Ultra Glide 3革新大底技術 征服多變越野地形

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行山鞋實測｜Salomon Ultra Glide 3革新大底技術 征服多變越野地形

行山鞋實測｜Salomon Ultra Glide 3革新大底技術 征服多變越野地形

今年春季最新推出的Salomon Ultra Glide 3，其最大亮點莫過於搭載了全新的Relieve Sphere大底技術，相較上一代有了全面提升，助力越野跑者應對各種複雜地形。 今次實測這對功能突出的行山鞋，與上一代比大底有明顯革新， 適合中長距離越野跑手。

行山鞋實測：適應多變路況  

本次測試了兩條路線：  
1. 中長距離路線：雨後翌日，從九龍坑山，經鶴藪、黃嶺，至鹿頸。  
2. 短途快速往返：雨天挑戰九龍坑山，測試濕滑環境下的抓地表現。  

Ultra Glide 3 適合以下跑手

  • 中長距離跑手
  • 希望於崎岠地形保持速度推進
  • 追求鞋底反饋
  • 足底容易於長距離累積疲勞
  • 足踝穩定性較弱
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Salomon Ultra Glide 3男裝的橙色鮮明醒目。 Salomon Ultra Glide 3energyFOAM厚度比上一代加厚9mm（足跟41mm，前掌35mm） Salomon Ultra Glide 3鞋釘數量從上一代的57顆減少至32顆，並改用掠翼形設計。 Salomon Ultra Glide 3採用立體波浪設計，打破傳統弧形大底，分散足底壓力 Salomon Ultra Glide 3足踝穩定性升級 Salomon Ultra Glide 3踏在青苔上也沒有大問題 Salomon Ultra Glide 3行筆架沖溝也應付自如 Salomon Ultra Glide 3鞋面採用 Engineered Mesh + sensiFit™ 堅挺透氣布料 Salomon Ultra Glide 3搭載了全新的Relieve Sphere大底技術

Ultra Glide 3優點：快速回饋與穩定支撐  

1. 大底革新：Relieve Sphere 技術  

Ultra Glide 3立體波浪設計，打破傳統弧形大底，分散足底壓力，減少同一位置疲勞累積。  
鞋釘數量從上一代的57顆減少至32顆，並改用掠翼形設計，提升崎嶇地形的貼合性，不論在八仙嶺或落雨的九龍坑山也得心應手，能立即心推蹬發力。  

2. 強勁中底

energyFOAM厚度比上一代加厚9mm（足跟41mm，前掌35mm），能有效吸收著地衝擊力。
Ultra Glide 3瞬間吸震，回彈反饋迅速，跑手能即時找到著力點推進，特別適合追求速度的越野跑手。  

3. 防滑表現  

搭配 All Terrain Contagrip®大底，在雨天在九龍坑山下坡天然路段咬地力依然出色，在乾爽日子行八仙嶺及黃嶺時當然也絕無問題。  

4. 足踝穩定性升級  

鞋領軟墊採用立體剪裁，貼合足踝輪廓，增加足踝穩定性。
白色energyFOAM中底更刻意倒V形延展近至腳眼位置，提供額外足踝穩定性，減少受傷風險。  

Salomon Ultra Glide 3男裝灰色 Salomon Ultra Glide 3男裝灰色 Salomon Ultra Glide 3男裝灰色 Salomon Ultra Glide 3女裝紫藍色 Salomon Ultra Glide 3女裝紫藍色 Salomon Ultra Glide 3女裝紫藍色

設計與舒適度  

Ultra Glide 3鞋面採用 Engineered Mesh + sensiFit™ 堅挺透氣布料，提供緊密包覆感。
修身的鞋形設計（EndoFit™），令前掌保留充足活動空間，不會有夾腳掌的情況。  
是次測試的男裝使用Salomon主題紅色，簡單配搭白色中底和黑色大底，鮮明醒目，貼近S Lab系列頂尖競技風格。其他顏色同樣簡約，均容易配搭運動或跑山衣著，男裝顏色有藍、黑、灰、紅色，女裝則有珊瑚橘、紫藍、水藍色。

濕滑硬質地面的挑戰  

因鞋釘減少，降低了接觸面積，在下坡路段遇上平滑岩石或石矢路時，抓地力稍有下降。若遇樹葉或青苔覆蓋，需減速通過，但未有打滑情況出現。在越野下坡路面則抓地理想。  

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性價比高 適合需要速度穩定兼備的跑者  

Ultra Glide 3 憑藉 Relieve Sphere 技術和優化鞋釘設計，在吸震、回彈及穩定性上表現亮眼，尤其適合追求快速反饋、推進和足踝保護的中長距離越野跑者。值得注意的是， Ultra Glide 3與頂規 S Lab Ultra Glide 採用相同大底技術 ，跑手以中階價位享受頂級性能，性價比極高。 

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