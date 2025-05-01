行山鞋實測｜Salomon Ultra Glide 3革新大底技術 征服多變越野地形

今年春季最新推出的Salomon Ultra Glide 3，其最大亮點莫過於搭載了全新的Relieve Sphere大底技術，相較上一代有了全面提升，助力越野跑者應對各種複雜地形。 今次實測這對功能突出的行山鞋，與上一代比大底有明顯革新， 適合中長距離越野跑手。

本次測試了兩條路線： 1. 中長距離路線：雨後翌日，從九龍坑山，經鶴藪、黃嶺，至鹿頸。 2. 短途快速往返：雨天挑戰九龍坑山，測試濕滑環境下的抓地表現。

Ultra Glide 3優點：快速回饋與穩定支撐

1. 大底革新：Relieve Sphere 技術

Ultra Glide 3立體波浪設計，打破傳統弧形大底，分散足底壓力，減少同一位置疲勞累積。

鞋釘數量從上一代的57顆減少至32顆，並改用掠翼形設計，提升崎嶇地形的貼合性，不論在八仙嶺或落雨的九龍坑山也得心應手，能立即心推蹬發力。

2. 強勁中底

energyFOAM厚度比上一代加厚9mm（足跟41mm，前掌35mm），能有效吸收著地衝擊力。

Ultra Glide 3瞬間吸震，回彈反饋迅速，跑手能即時找到著力點推進，特別適合追求速度的越野跑手。

3. 防滑表現

搭配 All Terrain Contagrip®大底，在雨天在九龍坑山下坡天然路段咬地力依然出色，在乾爽日子行八仙嶺及黃嶺時當然也絕無問題。

4. 足踝穩定性升級

鞋領軟墊採用立體剪裁，貼合足踝輪廓，增加足踝穩定性。

白色energyFOAM中底更刻意倒V形延展近至腳眼位置，提供額外足踝穩定性，減少受傷風險。