行山鞋實測｜Salomon Ultra Glide 3革新大底技術 征服多變越野地形

今年春季最新推出的Salomon Ultra Glide 3，其最大亮點莫過於搭載了全新的Relieve Sphere大底技術，相較上一代有了全面提升，助力越野跑者應對各種複雜地形。 今次實測這對功能突出的行山鞋，與上一代比大底有明顯革新， 適合中長距離越野跑手。
行山鞋實測：適應多變路況
本次測試了兩條路線：
1. 中長距離路線：雨後翌日，從九龍坑山，經鶴藪、黃嶺，至鹿頸。
2. 短途快速往返：雨天挑戰九龍坑山，測試濕滑環境下的抓地表現。
Ultra Glide 3 適合以下跑手
- 中長距離跑手
- 希望於崎岠地形保持速度推進
- 追求鞋底反饋
- 足底容易於長距離累積疲勞
- 足踝穩定性較弱
Ultra Glide 3優點：快速回饋與穩定支撐
1. 大底革新：Relieve Sphere 技術
Ultra Glide 3立體波浪設計，打破傳統弧形大底，分散足底壓力，減少同一位置疲勞累積。
鞋釘數量從上一代的57顆減少至32顆，並改用掠翼形設計，提升崎嶇地形的貼合性，不論在八仙嶺或落雨的九龍坑山也得心應手，能立即心推蹬發力。
2. 強勁中底
energyFOAM厚度比上一代加厚9mm（足跟41mm，前掌35mm），能有效吸收著地衝擊力。
Ultra Glide 3瞬間吸震，回彈反饋迅速，跑手能即時找到著力點推進，特別適合追求速度的越野跑手。
3. 防滑表現
搭配 All Terrain Contagrip®大底，在雨天在九龍坑山下坡天然路段咬地力依然出色，在乾爽日子行八仙嶺及黃嶺時當然也絕無問題。
4. 足踝穩定性升級
鞋領軟墊採用立體剪裁，貼合足踝輪廓，增加足踝穩定性。
白色energyFOAM中底更刻意倒V形延展近至腳眼位置，提供額外足踝穩定性，減少受傷風險。
設計與舒適度
Ultra Glide 3鞋面採用 Engineered Mesh + sensiFit™ 堅挺透氣布料，提供緊密包覆感。
修身的鞋形設計（EndoFit™），令前掌保留充足活動空間，不會有夾腳掌的情況。
是次測試的男裝使用Salomon主題紅色，簡單配搭白色中底和黑色大底，鮮明醒目，貼近S Lab系列頂尖競技風格。其他顏色同樣簡約，均容易配搭運動或跑山衣著，男裝顏色有藍、黑、灰、紅色，女裝則有珊瑚橘、紫藍、水藍色。
濕滑硬質地面的挑戰
因鞋釘減少，降低了接觸面積，在下坡路段遇上平滑岩石或石矢路時，抓地力稍有下降。若遇樹葉或青苔覆蓋，需減速通過，但未有打滑情況出現。在越野下坡路面則抓地理想。
性價比高 適合需要速度穩定兼備的跑者
Ultra Glide 3 憑藉 Relieve Sphere 技術和優化鞋釘設計，在吸震、回彈及穩定性上表現亮眼，尤其適合追求快速反饋、推進和足踝保護的中長距離越野跑者。值得注意的是， Ultra Glide 3與頂規 S Lab Ultra Glide 採用相同大底技術 ，跑手以中階價位享受頂級性能，性價比極高。