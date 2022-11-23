行山鞋｜實測KEEN NXIS EVO WATERPROOF 舒適兼享時尚感

「上得山、出得街」，KEEN NXIS EVO WATERPROOF可用六個字總結。這對KEEN皇牌山鞋以舒適感與時尚感兼備為賣點，或能滿足行完山再去睇戲的你。 文︰ 山全部都係山

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NXIS貼合度及舒適度保持水準，KonnectFit 設計把固定足踝減少拗柴機會。腳趾空間十足，適合大部份亞洲人腳型。大地棕色主色和桃紅配色耐看易襯，於香港山野更突顯耐髒個性，相信外貌協會也難以挑剔吧。首穿KEEN NXIS EVO WATERPROOF於泳池邊拍攝，濕水後焗促感沒有明顯差異。初著全天不夾腳，短短開鞋時間就人鞋合一。唯圓形鞋帶要多打一個結才不致鬆脫。

穿過幾次後，為測試這行山鞋的抓地力，登浮沙碎石的打卡勝地玉桂山實測。走在崎嶇的山路上，先感到鞋頭保護性強，踢中大石也不怕，而且中底舒適，上落斜表現平均。經斜度極高的路降至連島沙洲，很快感受到腳趾多空間的好處，不會感到腳趾受壓。即使路況多浮沙碎石，高鞋舌也發揮作用阻擋沙石。

滿意鞋頭鞋舌保護

KEEN NXIS EVO WATERPROOF細節位值得一提，關鍵位置增強TPU薄膜，耐用度提高。鞋內增添環保抗臭技術，行山後出街、睇戲、食飯也無違和。即使粗心大意的行山者走在濕滑的山路上，這對行山鞋也可應付自如。