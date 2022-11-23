熱門搜尋:
C觀點 世界盃 正義迴廊 馬斯克 姜濤 朗譽 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
體育
2022-11-23 16:44:48

行山鞋｜實測KEEN NXIS EVO WATERPROOF 舒適兼享時尚感

分享：
KEEN NXIS EVO WATERPROOF女裝US7.5

KEEN NXIS EVO WATERPROOF女裝US7.5

「上得山、出得街」，KEEN NXIS EVO WATERPROOF可用六個字總結。這對KEEN皇牌山鞋以舒適感與時尚感兼備為賣點，或能滿足行完山再去睇戲的你。文︰山全部都係山

按圖即睇KEEN NXIS EVO WATERPROOF細節功能

KEEN NXIS EVO WATERPROOF開鞋時間短，很快就貼服雙腳 KEEN NXIS EVO WATERPROOF鞋頭保護強，適合上落四方山、大帽山、吊燈籠 KEEN NXIS EVO WATERPROOF全新 KEEN 195 中底提供超輕巧穿感 KEEN NXIS EVO WATERPROOF「上得山、出得街」 KEEN NXIS EVO WATERPROOF高性能網眼鞋面以 TPU 薄膜覆蓋，增加耐用度 KEEN NXIS EVO WATERPROOF鞋面採用KEEN.DRY 防水技術 KEEN NXIS EVO WATERPROOF足夠伸展腳趾的空間 KEEN NXIS EVO WATERPROOF的KonnectFit鞋身結構，提升穩定度 KEEN NXIS EVO WATERPROOF鞋款因其貼合度及舒適度於山鞋界大獲好評 KEEN NXIS EVO WATERPROOF具有高緩衝性的鞋底 KEEN NXIS EVO WATERPROOF凹凸坑紋深4毫米

腳趾空間感十足

NXIS貼合度及舒適度保持水準，KonnectFit 設計把固定足踝減少拗柴機會。腳趾空間十足，適合大部份亞洲人腳型。大地棕色主色和桃紅配色耐看易襯，於香港山野更突顯耐髒個性，相信外貌協會也難以挑剔吧。首穿KEEN NXIS EVO WATERPROOF於泳池邊拍攝，濕水後焗促感沒有明顯差異。初著全天不夾腳，短短開鞋時間就人鞋合一。唯圓形鞋帶要多打一個結才不致鬆脫。

🗻按此即睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

KEEN NXIS EVO WATERPROOF外表討好

KEEN NXIS EVO WATERPROOF外表討好

穿過幾次後，為測試這行山鞋的抓地力，登浮沙碎石的打卡勝地玉桂山實測。走在崎嶇的山路上，先感到鞋頭保護性強，踢中大石也不怕，而且中底舒適，上落斜表現平均。經斜度極高的路降至連島沙洲，很快感受到腳趾多空間的好處，不會感到腳趾受壓。即使路況多浮沙碎石，高鞋舌也發揮作用阻擋沙石。

滿意鞋頭鞋舌保護

KEEN NXIS EVO WATERPROOF細節位值得一提，關鍵位置增強TPU薄膜，耐用度提高。鞋內增添環保抗臭技術，行山後出街、睇戲、食飯也無違和。即使粗心大意的行山者走在濕滑的山路上，這對行山鞋也可應付自如。

KEEN NXIS EVO WATERPROOF舒適兼享時尚感

KEEN NXIS EVO WATERPROOF舒適兼享時尚感

KEEN NXIS EVO適合什麼人？

Nxis腳趾空間十足，適合大部份亞洲人腳型，需要內外兼備的行山人士特別適合寬腳掌型的女士，一穿上就感受到分別。

KEEN NXIS EVO適合什麼地型使用？

Nxis在沙石抓地能力不俗，而且設額外鞋頭保護鞋頭，在玉桂山踢到碎石也絲毫無損。另外因為鞋筒設計，不會邊行邊入沙石。如麥理浩徑2段、龍門郊遊徑等會輕微涉水都適合。

按此即睇其他行山鞋/越野跑鞋實測

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受