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行山
2023-12-01 06:00:00

九肚山行山豪宅級海景　芒草與山谷樂而忘返

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九肚山行山豪宅級海景　芒草與山谷樂而忘返

九肚山行山豪宅級海景　芒草與山谷樂而忘返

位處火炭站和大學站之間的九肚山，向來是豪宅區的代名詞，其實亦是行山秘景。作為沙田後山，九肚山從高位由八仙嶺、中文大學、九肚山豪宅至馬鞍山，是比豪宅更豪宅的海景，還有山脊線和芒草在前。

文︰山全部都係山

狗肚山與九肚山

九肚山古稱龍窩，從前是羅氏村落。後來有很多山狗咬人，易名狗肚山。時日過去，因狗字不古雅，常用九肚山，炙而地政總署測繪處的地圖仍標為狗肚山。火炭C出口左轉沿樂信徑，迴旋處左面貼住隔音板而行。至落路下村旁上樓梯，村狗隔住鐵閘吠有時，沒有繩攔路狗亦有時，建議勿獨行。經垃圾站，馬料村路牌後小徑為登九肚山之路。

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景點1︰近看馬場

登九肚山之路非官方行山路線林木茂盛，穿長褲保護自己。沿途有大量分叉路，時常留意離線地圖不要盡信絲帶。一旦行錯路，有機會峴短短數十米距離付出大量體力，甚至被樹枝割傷。早段被林蔭包圍，約10-20分鐘見到三角測量站。不久往左方山坡，近看沙田馬場及火炭一帶。沙田馬場在1978年落成，是香港繼跑馬地後第二個馬場，周星馳作品《賭聖》其中一幕就在沙田馬場。由山坡右方接回大路登九肚山，否則前行路況差，白白付出體力。

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景點2︰豪宅級海景

接回主徑有一定斜度，放緩就代表接近九肚山山頂。在石堆右方登三角測量站較容易，力有不逮的不用勉強。這個比豪宅更高位的海景，左起八仙嶺、船灣淡水湖，前方為九肚山豪宅區、香港中文大學、沙田污水處理廠。沙田海把火炭和對岸為馬鞍山分隔，由於路程短不用追時間，不經意在九肚山坐了半小時享受浪風，甚為寫意。由高角度鳥瞰沙田海，除了豪宅住客外，山上也能短暫地觀賞豪宅級天地靈氣。

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景點3︰非一般山谷

向河瀝背進發，落了幾十米山巒起伏的長瀝尾山脊和山谷，隔火帶分開兩片不同顏色的植物，有朋友認為比九肚山山頂景色有過之而無不及。秋冬時兩旁大量芒草，更增添印象分。及後落長瀝尾急落100米海拔，浮沙碎石為全程最辛苦路段，小心奕奕。接上石屎路前，左轉落山谷在密林中尋找小徑，部份路段非常易迷路，花了不少時間往搖斗坪，落駿洋邨完成行程。

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搖斗坪迷路指數高

若不想爆林折回火炭，較不易迷路是向北上坡過直升機坪，接上石屎路段為大埔滘範圍。分叉路右路往松仔園，沿大埔滘林道到松仔園，距離較落搖斗坪長，但相對適合新手。

狗肚山鄰近市區，既有沙田海景，又有長瀝尾山景，兩個景色截然不同。就算沒有本錢住九肚山豪宅，也可花幾小時短暫享受豪宅級景色。

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