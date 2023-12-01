九肚山行山豪宅級海景 芒草與山谷樂而忘返

狗肚山與九肚山 九肚山古稱龍窩，從前是羅氏村落。後來有很多山狗咬人，易名狗肚山。時日過去，因狗字不古雅，常用九肚山，炙而地政總署測繪處的地圖仍標為狗肚山。火炭C出口左轉沿樂信徑，迴旋處左面貼住隔音板而行。至落路下村旁上樓梯，村狗隔住鐵閘吠有時，沒有繩攔路狗亦有時，建議勿獨行。經垃圾站，馬料村路牌後小徑為登九肚山之路。

景點1︰近看馬場 登九肚山之路非官方行山路線林木茂盛，穿長褲保護自己。沿途有大量分叉路，時常留意離線地圖不要盡信絲帶。一旦行錯路，有機會峴短短數十米距離付出大量體力，甚至被樹枝割傷。早段被林蔭包圍，約10-20分鐘見到三角測量站。不久往左方山坡，近看沙田馬場及火炭一帶。沙田馬場在1978年落成，是香港繼跑馬地後第二個馬場，周星馳作品《賭聖》其中一幕就在沙田馬場。由山坡右方接回大路登九肚山，否則前行路況差，白白付出體力。

景點2︰ 豪宅級海景 接回主徑有一定斜度，放緩就代表接近九肚山山頂。在石堆右方登三角測量站較容易，力有不逮的不用勉強。這個比豪宅更高位的海景，左起八仙嶺、船灣淡水湖，前方為九肚山豪宅區、香港中文大學、沙田污水處理廠。沙田海把火炭和對岸為馬鞍山分隔，由於路程短不用追時間，不經意在九肚山坐了半小時享受浪風，甚為寫意。由高角度鳥瞰沙田海，除了豪宅住客外，山上也能短暫地觀賞豪宅級天地靈氣。