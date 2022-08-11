元朗初級行山路線｜河背水塘S型水壩兼遊港版嵐山竹林 三塘連走夏日之選

於雷公田下車後，往雷公田村及甲龍村方向，注意馬路不時有車輛出入，靠旁邊而行。至水塘前一路沿引水道在樹蔭下行走，不怕迷路。石崗燒烤區3號場，設全程唯一正式公廁及加水站，不久傳來動物氣息，甲龍林徑路口為農場鮮奶，如開放時可入內參觀及購買牛奶。 初級行山路線途經景點1︰引水道側看雞公嶺 這條引水道景觀甚有驚喜，不少位置可見雞公嶺側面，好天氣下雞公嶺更為立體，前方平原石崗八鄉一帶小屋，甚有日本景色之感。路上設大量涼亭，不乏景色開揚的，適宜慢慢行嘆世界。前行左方設一個生態園，有不少蝴蝶飛舞，花朵盛放吸引到不少攝影高手。

初級行山路線途經景點2︰清潭上水塘排洪 大潭篤縮小版 越過一排白千層後左轉落斜，到達清潭上灌溉水塘。當時政府興建大欖涌水塘，令流經八鄉一帶水源被截流，影響農民生活。鄉民抗爭後，政府一口氣興建河背水塘及清潭水塘作灌溉之用，3個水塘在相約年份建成。到訪當日巧遇清潭上灌溉水塘排洪，像大潭篤水塘的縮小版本。過直路一條的清潭上灌溉水塘主壩後，轉彎落斜為清潭下灌溉水塘。當日下水塘沒有排洪，然而望向八鄉一帶的景像不錯。 沿路前行，部份路段連接上越野單車徑，要多加留意。經過河背坑瀑布後為河背營地分叉路，左轉上斜為往河背水塘，右路落斜為河背村離開。斜路登河背水塘樹蔭不多，幸斜度未算太高，15分鐘左右就來到河背水塘主壩。