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行山
2023-12-26 06:00:00

坪洲一日遊 行山美食日落藝術包攬(附船期表)

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坪洲一日遊 行山美食日落藝術包攬(附船期表)

坪洲一日遊 行山美食日落藝術包攬(附船期表)

坪洲位於大嶼山以東，面積不足一平方公里。曾經是工業發達之地的坪洲一日遊大街小巷，遊客味不濃烈，由7大景點極邪惡西多士等坪洲美食、牛皮廠、咖啡小店、行山到手指山等。當乘船離開時你會懷念淳樸的小島風情，還有小店的親切。

文︰山全部都係山

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景點1︰天后宮及奉禁封船碑

於香港站A出口往中環6號碼頭乘渡輪往坪洲，船程約40分鐘。坪洲碼頭右轉先往天后宮了解香港歷史。天后宮於1792年建成逾200年歷史。右手面不起眼的奉禁封船碑，側寫出這個寧靜小島都曾引發官民利益問題。奉禁封船碑在1835年設，清朝道光時官方徵用坪洲漁船捕捉海盜，當地居民生計受阻而告上縣正堂，後來判決官方禁止徵船，於是立此石碑。

景點2︰永安街地道美食

右轉永安街窄巷，兩旁商店佈滿歲月痕跡，由五金到豬肉檔、茶樓一應俱全。筆者幫襯海興隆茶餐廳，四方盒雙層餡西多士即叫即製，推介黑芝麻併紅豆餡，西多士炸至金黃色加上牛油和煉奶，CP值高。來一口紅豆抹茶淡化西多士甜味，一樂也。

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景點3︰牛皮廠graffiti

經新寶馬茶餐廳前行，左方路口指示往牛皮廠。牛皮廠「秘密花園 My Secret Garden」原為福源及廣發源牛皮廠，由單車、水管、椅子、港式杯子砌成藝術品令人放慢腳步欣賞，graffiti壁畫題材廣泛，由哲古華拉、Beatles、電單車、花朵等，打卡控不容錯過。

景點4︰手指山

穿過牛皮廠沿志仁街，坪洲公立志仁學校前，為坪洲最大海灣東灣。東灣呈口袋形孤狀，每到農曆5月8日人們到東灣的龍母廟為龍母誕祈福。折返志仁街至惠平幼稚園，經坪洲家樂徑約10分鐘到分叉路，左轉登坪洲最高點手指山。手指山95米高，355級樓梯難度與嘉頓山相約。山頂至鳳萍亭，可遠觀青馬大橋、愉景灣老虎頭、迪士尼樂園。

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景點5+6 海濱長廊及永興街小店

在手指山原路折返至路口，往大窩落山或南山路上斜皆可到南灣。南灣海濱長廊迎著海風，傳來曬鹹魚的味道，香港不常見的一道風景。沿海濱長廊往左，勝利合記石灰窰廠遺址在介紹牌後。這個三級歷史建築在1920年蔣氏興建，曾是當地最大石灰窰廠之一。

坪洲咖啡小店總有一間在眼見，坪洲食店種類多，由舊式茶樓、小食店掃街、A Noy麵包鋪南乳芝麻餅、新寶馬菠蘿包夾雪糕、祺森冰室蝦多士、德興士多茶粿等，想食盡每一間小店難度高。

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景點7︰大利島日落

經過碼頭，沿岸邊經坪麗苑和寶翠灣I號，接坪利路過橋往大利島。大利島景色開揚，碼頭設小燈塔，是觀賞夕陽日落的好地方。

坪洲一日遊除手指山外沒有難度，最緊要保持安靜勿騷擾居民，自己垃圾自己帶走。注意平日部份食肆商店或休息。不想行路，可租單車到訪多個景點。除以上地方外，連島沙洲釣魚公石和銀洲仔亭距離遠，時間多的可一遊。

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