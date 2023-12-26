坪洲一日遊 行山美食日落藝術包攬(附船期表)

景點1︰天后宮及奉禁封船碑 於香港站A出口往中環6號碼頭乘渡輪往坪洲，船程約40分鐘。坪洲碼頭右轉先往天后宮了解香港歷史。天后宮於1792年建成逾200年歷史。右手面不起眼的奉禁封船碑，側寫出這個寧靜小島都曾引發官民利益問題。奉禁封船碑在1835年設，清朝道光時官方徵用坪洲漁船捕捉海盜，當地居民生計受阻而告上縣正堂，後來判決官方禁止徵船，於是立此石碑。 景點2︰永安街地道美食 右轉永安街窄巷，兩旁商店佈滿歲月痕跡，由五金到豬肉檔、茶樓一應俱全。筆者幫襯海興隆茶餐廳，四方盒雙層餡西多士即叫即製，推介黑芝麻併紅豆餡，西多士炸至金黃色加上牛油和煉奶，CP值高。來一口紅豆抹茶淡化西多士甜味，一樂也。