夏天行山路線｜深井來回清快塘 青馬大橋近在咫尺海景

深井除了燒鵝，還是行山熱點。來回清快塘距離不長，路況適合新手，既有青馬大橋海景，又設清快塘喜香農莊士多補給，為夏天短途理想之選。這條可算是元荃古道半段精華版，不會令你失望。文︰山全部都係山

起步點可在深井村路，經深井公廁再沿路右轉過橋。經過屯門公路橋底，右面為裕記停車場，旁邊小路向東上梯級行。為人設想，勿發出噪音影響村民。留心路邊指示牌，沿右線綠色欄杆，往清快塘方向就不會誤行入村。不久上到第一個涼亭，嘉頓香港深井廠房在正南方。此處設深井舒安台公廁。 深井行山路線沿途景點1︰青馬橋馬灣海景 不斷上斜，幸斜度不算急，不妨放慢腳步。第二個涼亭（即清快塘下村涼亭）清楚見到青馬大橋和馬灣海峽海景，為全條路線最理想的景色。在此路段拍照，拍照者和相中人都要留意周圍，勿企近崖邊或阻塞道路。

深井行山路線沿途景點2︰清快塘春秋景色大不同 繼續上行斜度漸減，不消太久到清快塘。清快塘是客家村莊，歷史過百年，一度被荒廢。2002年傅先生把老家重修後改成農場、花園、菜田，成為喜香農莊至今，家園寫上1930年，一切得來不易。內有不怕人的狗隻，幫襯之餘不妨在花季邊吃東西邊參觀。喜香農莊包羅萬有，池塘、農地、荷花池於春天時百花齊放。另外，傳聞指「發哥」周潤發不時到訪，不知你又有無運氣遇見賭神？另外，喜香農莊旁有一堆楓香樹，在秋冬盛放，是不錯的打卡點。

深井行山路線沿途景點3︰深井海邊漫遊 有準備、體能及糧水的可以行經石龍拱到荃灣、經吉慶橋到屯門甚至元朗等。短程的山友於喜香農莊小休過後，短遊的原路折返。回程落斜極之輕鬆。慢Jog落山只需廿分鐘到深井。有閒情的可走到海邊，到訪馬灣街渡碼頭及釣魚灣泳灘，以另一角度欣賞到幾條大橋的美景。不時有村狗在深井新村一帶出沒，保持距離及不要單獨入黑後落山，照理不會有大問題。 深井來往清快塘是相對短線路線，接近全程石屎路，坡度不高，為新手入門親子級，適合一家大細。夏天行山的話，注意防曬並控制速度，安全第一。自己垃圾自己帶走，勿留在清快塘或路上。