天水圍行山︱淋坑山睇日落 1小時抵流浮山

淋坑山（Lam Hang Shan）是天水圍行山路線中，鄰近天富邨、天恩邨、天逸邨、天富苑的天水圍後山。淋坑山不足100米高度，起步後半小時內可登頂，欣賞后海灣日落。若時間尚早可經雲浮仙觀往流浮山（Lau Fau Shan）。 文︰山全部都係山

淋坑山分叉路多 為了減低行山往淋坑山山頂的難度，我們選擇了向東北繞大圈，經30米高及82米高的才到。淋坑山有兩支測量站，測量站柱子較矮的海拔為81米，為淋坑山主峰，由入口計約10-15分鐘便可登頂。后海灣、深圳灣公路大橋、雲浮仙觀為兩大主要景色，若下午來訪有機會看到無阻隔的日落，為香港睇日落好地方。

淋坑山原路折返最簡單 淋坑山以北有一個58米高的小山丘，有地圖標示為觀音山，為晨運客搭建的晨運樂園，不過由「觀音山」往淋坑山的路斜度高浮沙碎石嚴重，活像青山腹地，新手不宜。淋坑山為天澤邨、天恒邨、天恩邨、天水圍香島中學等目測範圍，不過分叉路多，要時常留意地圖。另一支柱子較常見的海拔為75米，為淋坑山副峰。原路折返天水圍約1.5公里，如前往流浮山可跟隨本文指示，落山時小心跣腳。於淋坑山副峰經獅地坳接上馬路，經雲浮仙觀往深灣路。可登上小巴或步行往流浮山，惟部份路段行人路狹窄，要小心兩旁的車輛。



如看日落的要帶備足夠保暖衣物及有電的頭燈或電筒，手提電話的電筒光力弱而且會加快電力消耗，不建議作為首選照明工具。天水圍淋坑山一帶沙塵大，沿路有機會聞到豬臭味，注意風向。