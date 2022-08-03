愉景灣行山路線｜愉景灣經聖母神樂院去梅窩 賞倒數中海景

十字牌牛奶發源地，來自大嶼山東部聖母神樂院。這條初級行山路線由愉景灣出發，經稔樹灣到神學院，經銀礦灣到梅窩作結。既有歷史、海景、三個截然不同的沙灘，還有隱藏於美景下的倒數計時器。文︰山全部都係山

初級行山路線景點1︰稔樹灣碼頭看坪洲 前往愉景灣交通，由中環乘船到愉景灣碼頭或由東涌乘DB01R巴士或欣澳乘DB03R巴士皆可。於碼頭向廣場徑，左轉愉景灣道迎來林蔭榕樹。落斜後分叉路右轉，進入鐵絲網和白色建築物間小徑。沿岸邊而行設路牌指引往梅窩，稔樹灣碼頭為平靜海灣，正前方為坪洲，後方的交椅洲、周公島和喜靈洲一帶為明日大嶼填海區域，這一片海洋正在倒數，很快不再一樣。 一排排整齊的農田種出有茄子、木瓜，為海邊小屋點綴不少。穿過長沙欄小灘，往神學院方向上山時，要勿破騷擾在樹間結網的巨型蜘蛛。路況不太斜，在分叉路有空可先落斜，約5分鐘到達大水坑熙篤會神樂院碼頭，人氣不高迎著海風放空，看來是明智之舉。

初級行山路線景點2︰聖母神樂院曾供應牛奶予酒店 柏油路上斜，沿途樹上掛著14個十字架，即十四站苦路，紀念耶穌受難。約20分鐘到達熙篤會神樂院範圍，聖母神樂院又名熙篤會神樂院（Our Lady of Joy Abbey）信奉天主教，因國共內戰而由河北遷到香港，1956年於大嶼山開張。聖母神樂院曾在1960年代初出產牛奶，後來成為十字牌牛奶（Trappist Dairy），供應酒店和醫院。擴充規模後，牛奶產業搬往元朗生產。 神樂院聖母亭中西合壁 神樂院設開放區域，安靜地參觀尊重自己尊重別人。不遠處為中西合壁的聖母亭，聖母像配以中文字，入口處的拉丁文為PAX INTRANTIBUS（Peace to those who enter），背面寫上SALUS EXEUNTIBUS （good health to those who depart），文化融合形成一道奇觀。前行永援聖母橋建於1960年，亦是苦路盡頭。天藍色欄杆盡頭為教堂，惜到訪當日沒有開放。

初級行山路線景點3︰開揚位回望神學院 過神學院後一路上斜，至分叉路左轉經5分鐘樓梯上達開揚位，亦是全程最高位。欠體力或時間的沿右路平坦小徑往梅窩。開揚位可見老虎頭、愉景灣高爾夫球會、青馬大橋、青衣、昂船洲大橋、坪洲、摩星嶺等，當1 聖母神樂院的十字架於山谷間搶鏡。過山頂的涼亭，及後全是工整石級落山，初時在樹間看到梅窩碼頭，及後呈弧形狀的銀礦灣呈現於眼前。 《調教你MIRROR》於賽馬會銀礦灣營拍攝 完成樓梯後右轉，鏡迷不會錯過東灣頭。《調教你MIRROR》中，姜濤等成員十多個晚上居住在香港遊樂場協會賽馬會銀礦灣營，設籃球場、歷奇塔等。一眾成員在梅窩附近地方拍攝，因此梅窩是鏡迷朝聖必到之地。沿岸邊慢行約半小時到碼頭，沿路有多間士多及公廁、食肆，為郊遊劃上句號。總結愉景灣經神樂院去梅窩全程路況理想，樹蔭指數高，路牌指引明確，加上神學院的歷史，行山以外，不如說是一個旅程更貼切。