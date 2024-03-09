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行山
2024-03-09 06:00:00

春季穿搭｜Patagonia 水上陸上皆能 注入攀岩元素

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Patagonia 2024春季全新系列 Water People Collection

Patagonia 2024春季全新系列 Water People Collection

春天來臨，正是買新衫迎接戶外運動如行山及水上運動季節之時。Patagonia 在2024年春季推出全新Water People Collection系列，把攀岩基因配搭復古美感顏色，上得山、落得海。Water People Collection承載着Patagonia 的獨特性及歷史，以高品質、耐用及對環境負責的服裝及配飾，結集成一個適用於所有水上活動甚至陸上活動的多功能系列。

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攀岩元素注入

Water People Collection於各式滑浪服裝上注入攀岩元素。取用當年Chouinard Equipment發售的登山繩索上的織帶圖案，以此簡單而鮮明的攀岩元素貫穿不同產品。另外系列主要採用屬於70年代戶外活動興盛黃金時代的綠、藍、黃、紅明亮色彩配色，擺脫戶外服多由軍用服裝演化的單調配色。

即使設計主題復古，產品於環境生態的關注上絕對不作妥協。Isthmus 套頭風衣及Wavefarer® 滑水褲均以由回收漁網製成的快乾NetPlus® 100% 循環再生尼龍縫製，有助於減少海洋塑料污染，即使具有耐用防水（DWR）表面，亦不含全氟化學品（PFC/PFAS）。而Black Hole® 裝備手提包則由 100% 再生織物和織帶製成，並採用再生 TPU 薄膜層壓材料，向環保進程再進一步。

Patagonia 26515 Men's Isthmus Anorak男裝 Patagonia 37737 Women's Water People Organic Ringer Tee 女裝 Patagonia 37999 Relaxed Trucker Hat Patagonia 45535 Women's Capilene® Cool Daily Graphic Hoody女裝 Patagonia 49276 Black Hole® Gear Tote Patagonia 59250 Recycled Market Tote Patagonia 62146 Kids' Graphic T-Shirt 童裝 Patagonia 86623 Men's Wavefarer Boardshorts - 19 in.男裝褲

大有來頭的卡通鱷魚

這個卡通鱷魚其實大有來頭，經常會從Chouinard Equipment於70年代推出的產品上見到，不過當年的卡通鱷魚屬於山系，手持着攀登冰山用的冰斧和穿着雪爪。而今回Water People Collection的卡通鱷魚為了配合主題，改成拿着蛙鞋和滑浪板，形象截然不同。

Water People Collection專為熱愛攀岩與滑浪的戶外運動愛好者而設計，系列覆蓋男、女及童裝。部份產品經正式開售，而全個系列亦將會陸續上架。

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