格仔山歷史與啟德機場有關？九龍市區周末行山好去處 紅白格仔成打卡熱點（網上圖片）

這座位於九龍仔公園的小山丘近年為市區行山好去處及睇日落景點，而格仔山因TVB劇集而再度成為焦點，但其實早於1950年代，格仔山已經揚名，原因跟啟德機場大有關係。

位於九龍市區的格仔山是早前無綫台慶劇《新聞女王》中，張家妍（李施嬅飾）的秘密小天地，在她情緒低落時眺望遠景平伏心情。

格仔山歷史 為何會叫雷達山？

格仔山原名九龍仔山，只有98米高，又有人稱呼它為「樂富山」、「雷達山」。前者因格仔山位於樂富附近，後者就跟它昔日的用途相關。格仔山的歷史故事源於1950年代，當時啟德機場進行跑道擴展工程，這座小山丘位於啟德機場13跑道降落航道（飛機升降方向分為136度和316度，故名為「13跑道」和「31跑道」），基於安全考慮，小山丘有一部分被夷平。而山丘兩邊的斜坡，就被塗成紅白格仔，若從遠處眺望山上，就如一個棋盤，因而得名。

為甚麼要在格仔山塗上紅白方格？在昔日啟德機場的時期，當飛機飛到香港，機師準備降落時，機場的導航系統就會將飛機引導到格仔山，再由機師將飛機轉向進行目視降落，因此特意在格仔山塗上鮮明的紅白相間大方格，並在山上設置紅白相間的導航燈及無線電導航設備。

也因此，格仔山又被稱為「雷達山」。而不少飛機迷會愛到格仔山拍攝飛機升降的情況。