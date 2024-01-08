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行山
2024-01-08 12:45:00

格仔山歷史與啟德機場有關？九龍市區周末行山好去處 紅白格仔成打卡熱點

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格仔山歷史與啟德機場有關？九龍市區周末行山好去處 紅白格仔成打卡熱點（網上圖片）

格仔山歷史與啟德機場有關？九龍市區周末行山好去處 紅白格仔成打卡熱點（網上圖片）

位於九龍市區的格仔山是早前無綫台慶劇《新聞女王》中，張家妍（李施嬅飾）的秘密小天地，在她情緒低落時眺望遠景平伏心情。

這座位於九龍仔公園的小山丘近年為市區行山好去處及睇日落景點，而格仔山因TVB劇集而再度成為焦點，但其實早於1950年代，格仔山已經揚名，原因跟啟德機場大有關係。

1970年代的九龍寨城一帶，格仔山正位於左後方。（圖片來源：Getty） 格仔山位於昔日啟德機場13跑道降落航道，山丘兩邊的斜坡同樣塗上紅白方格，遠望好像棋盤，因而得名，其英文名稱為Checkerboard Hill。（網上圖片） 2021年，格仔山重新被塗上紅白方格，重拾昔日的風采。（網上圖片）

格仔山歷史 為何會叫雷達山？

格仔山原名九龍仔山，只有98米高，又有人稱呼它為「樂富山」、「雷達山」。前者因格仔山位於樂富附近，後者就跟它昔日的用途相關。格仔山的歷史故事源於1950年代，當時啟德機場進行跑道擴展工程，這座小山丘位於啟德機場13跑道降落航道（飛機升降方向分為136度和316度，故名為「13跑道」和「31跑道」），基於安全考慮，小山丘有一部分被夷平。而山丘兩邊的斜坡，就被塗成紅白格仔，若從遠處眺望山上，就如一個棋盤，因而得名。

為甚麼要在格仔山塗上紅白方格？在昔日啟德機場的時期，當飛機飛到香港，機師準備降落時，機場的導航系統就會將飛機引導到格仔山，再由機師將飛機轉向進行目視降落，因此特意在格仔山塗上鮮明的紅白相間大方格，並在山上設置紅白相間的導航燈及無線電導航設備。

也因此，格仔山又被稱為「雷達山」。而不少飛機迷會愛到格仔山拍攝飛機升降的情況。

1973年香港旅客從菲律賓返港後，在啟德機場停機坪合照。 英女王在86年訪港時，在啟德機場降落後搭船到中環皇后碼頭上岸。

啟德機場搬遷 格仔山曾由紅白方格變一片灰

格仔山一直默默肩負着指示導航的角色。直至1998年啟德機場停止運作，赤鱲角的香港國際機場營運，格仔山的「職責」完成，可以功成身退。至於格仔山突出的紅白大方格，後來亦被塗上灰色遮蓋了，並種植了樹木。據報原因是避免機師產生誤會。

有一段日子，格仔山只餘下點點歷史的遺跡，彷彿逐漸被香港人淡忘。直至2021年7月，格仔山重新被塗上紅白大方格，重拾昔日的美麗風采，再度成為行山打卡的好去處。由九龍仔公園行5-10分鐘就登頂的格仔山可見到部份維港海景，方位理想是香港睇日落的好去處。

更意料不到是，因為一齣劇集的帶動，讓新知舊雨對格仔山產生濃濃的興趣，成為了市區漫遊行山、觀賞日落的好去處，以及懷緬昔日啟德機場和九龍城區的回憶之地。

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樂富 格仔山 (圖片來源: instgram @ shan.and.seas) 樂富 格仔山 (圖片來源: instgram @ bowingkwchan) 樂富 格仔山 (圖片來源: instgram @ misscindy.ck)
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