格仔山行山︱樂富半小時登頂 九龍睇日落好去處

格仔山位於樂富、九龍城間，是九龍東初級行山及看日落的好去處。由樂富港鐵站行30分鐘內就可登頂，俯瞰九龍仔的城市景色，兼與紅白格圖案合照，訴說當年舊啟德機場的記憶。

由港鐵站往格仔山，可由樂富站A出口，見到樂富邨三隻字不用過馬路，左轉隨橫頭磡南道上斜。經過樂富生活創庫停車場上樓梯接聯合道。靠右小心過馬路，在左方沿車閘後的富安街登格仔山。富安街斜度尚可，約5分鐘抵分叉路，左方有寫上1960年、同年建成的樂富配水庫休憩花園。右方公廁前有4級石級，沿鐵絲網及少量不太好行的樓級而行，可抵達格仔山山頂，有指海拔98米，亦有指98.8米及103.9米。格仔山瞰樂富配水庫、飛鵝山等景色。

在矮矮的測量站右方沿小徑，幾分鐘就抵達打卡熱點。當年舊啟德機場擴建跑道，當局把現時格仔山位置塗上紅白格，助機師於13跑道降落航道及著陸，晚上會亮燈。自舊啟德機場在1998年7月6日關閉後，格仔山失去其導航功能，紅白格仔被灰色油漆蓋過。直至2021年被再塗上新的油漆，再度成為市區行山、賞九龍東日落的打卡好去處。

紅白格護土牆面積不大，約有兩至三面，當中面向網球場及足球場的兩層景觀較開揚，因此想有理想的位置等待日落，就要提早出發或在閒日到訪格仔山。到訪當日沒有航拍或自拍器材，限制了拍照角度。根據民航處，格仔山一帶不是禁飛區，可以使用航拍。由格仔山離開，可原路經樂富配水庫休憩花園折返，或在紅白格仔護土牆落維修樓梯，靠左在九龍仔公園網球場及游泳池離開。

九龍仔公園登格仔山

如果想略略減低難度，可由九龍仔公園登格仔山。登格仔山入口是網球場與嘉諾撒聖家書院間黃色欄杆及護土牆樓梯，連續上兩三層樓梯，10分鐘內就可抵格仔山打卡位，不用在小徑中搵路及沿鐵絲網外而行。

格仔山泊車資訊

九龍城延文禮士道13號的九龍仔公園停車場，為最鄰近格仔山的泊車位，每半小時收費由$8到$19.5。另位於橫頭磡聯合道198號的樂富邨停車場每小時由$21至$23，於商場消費或有泊車優惠。另鄰近九龍仔公園的喇沙利道、延文禮士道設錶位。