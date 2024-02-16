沙田行山｜蝌蚪坪輕鬆登頂 周末拍拖親子樂好去處

周末好去處，沙田居民可考慮沙田後花園的蝌蚪坪，稱得上短程、難度低又有靚景的打卡好地方。半小時內就由沙田圍站登頂，居高臨下，士氣高漲，360靚景飽覽沙田海、城門河等，屬一家大細、情侶拍拖行山路線。

沙田圍站半小時登頂

沙田圍D出口左轉，往右過馬路沿水泉坳街上斜。至彎位過安全島往作壆坑路。越車閘經沙田童軍中心，初段不會迷路，在柏油路緩緩而上。往涼亭方向直至分叉路轉右上樓梯。樓梯盡頭轉角位設石鋪樓級，右方平地為蝌蚪坪，有指因山脊像蝌蚪狀而命名。由起步計20-30分鐘登頂，難度和距離與道風山相似。

無敵沙田景

作為沙田後花園，蝌蚪坪360靚景飽覽沙田、火炭、水泉澳，從高位看城門河延伸至沙田海，兩方分別為八仙嶺、馬鞍山。西方大帽山、針山、草山層次分明。近年蝌蚪坪新建欄杆及修整梯級，登山難度更低。衽蝌蚪坪行山CP值，拍拖、親子樂、日落皆宜，最重要是自己垃圾自己帶走。