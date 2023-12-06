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行山
2023-12-06 08:00:00

消委會檢測11雙行山鞋　究竟那雙可以全方位保護雙腳？

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消委會檢測11雙行山鞋　究竟那雙可以全方位保護雙腳？

秋風到，正適合登山。一雙好的行山鞋不但可以助你更輕鬆登峰、保護雙腳，遇上危機時更可能隨時救你一命！消委會就行山鞋與多個歐洲消費者組織合作測試11款行山鞋，發現3款的防水表現未如理想，1款透氣度較差等。

消委會共測試11款於本地有售或可網購的低筒行山鞋，價錢由$1,098至$1,790。全部鞋款聲稱防水。

「Keen Targhee III」透氣度未如理想

檢測評分準則包括，鞋面構造(防水、透氣度及保暖能力)、鞋底防滑表現、耐用表現及吸震能力等。結果發現全部樣本於淺水「步行」1小時後都沒有滲水，唯3款樣本「Lowa Innox GTX lo」、「Adidas Terrex Swift R2 GTX」、「Keen Targhee III」的防水表現未能達標。

另外透氣度測試，分別從鞋頭、鞋外面料及內面料取出多塊直徑4厘米物料，蓋在裝有乾燥吸濕珠的玻璃瓶上，再把玻璃瓶放入固定溫度及濕度的空間存放23小時。

測試結果基於實驗後的吸濕珠重量變化，測試各鞋款透氣度。測試發現「Keen Targhee III」透氣度未如理想，只得2點評分。其餘樣本透氣度整體表現頗佳，獲4點或以上評分。

行山鞋透氣度 The North Face Ultra Fastpack III GTX獲消委會4.5分高分 行山鞋透氣度 The North Face Ultra Fastpack III GTX獲消委會4.5分高分 行山鞋透氣度 The North Face Ultra Fastpack III GTX獲消委會4.5分高分

合適行山鞋的重要性

行山有益身心，但是行走的動作也非常重要。建議平常走路多以腳跟着地、腳抬高，最好要以腳掌中間著地，用足弓承受行走時的衝擊力量。行走時嘗試離開地面前彈一下，以緩衝地面傳來的反作用力，才能保護髖、膝、踝、腳踝、膝蓋等關節。

一雙好鞋子，搭配正確的步態，是保護關節的必要步驟。腳踝有傷患、背負較重的背囊人士建議穿着高筒鞋子，減少扭傷機會。關節較差人士則須選擇全面支撐足弓、足夠彈性的鞋子。試穿時，可微凹鞋底測試彈性如何，左右、前後扭得動才有彈性。

另外選購鞋子時應考慮行山路途。如需長時間行走崎嶇山徑，應選鞋底較硬的款式。雨季遠足或行山澗，則選防水優秀的鞋款。低筒行山鞋一般較輕便，適用於市區日常生活。

【本文獲 Gofever高燒授權轉載】

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