消委會檢測11雙行山鞋　究竟那雙可以全方位保護雙腳？

秋風到，正適合登山。一雙好的行山鞋不但可以助你更輕鬆登峰、保護雙腳，遇上危機時更可能隨時救你一命！消委會就行山鞋與多個歐洲消費者組織合作測試11款行山鞋，發現3款的防水表現未如理想，1款透氣度較差等。

消委會共測試11款於本地有售或可網購的低筒行山鞋，價錢由$1,098至$1,790。全部鞋款聲稱防水。

「Keen Targhee III」透氣度未如理想

檢測評分準則包括，鞋面構造(防水、透氣度及保暖能力)、鞋底防滑表現、耐用表現及吸震能力等。結果發現全部樣本於淺水「步行」1小時後都沒有滲水，唯3款樣本「Lowa Innox GTX lo」、「Adidas Terrex Swift R2 GTX」、「Keen Targhee III」的防水表現未能達標。

另外透氣度測試，分別從鞋頭、鞋外面料及內面料取出多塊直徑4厘米物料，蓋在裝有乾燥吸濕珠的玻璃瓶上，再把玻璃瓶放入固定溫度及濕度的空間存放23小時。

測試結果基於實驗後的吸濕珠重量變化，測試各鞋款透氣度。測試發現「Keen Targhee III」透氣度未如理想，只得2點評分。其餘樣本透氣度整體表現頗佳，獲4點或以上評分。