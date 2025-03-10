深井行山路線｜來回清快塘賞紫藤花 青馬大橋近在咫尺海景

深井行山路線沿途景點2︰清快塘春秋景色大不同 繼續上行斜度漸減，不消太久到清快塘。清快塘是客家村莊，歷史過百年，一度被荒廢。2002年傅先生把老家重修後改成農場、花園、菜田，成為喜香農莊至今，家園寫上1930年，一切得來不易。內有不怕人的狗隻，幫襯之餘不妨在花季邊吃東西邊參觀。喜香農莊包羅萬有，3月至4月會看到紫藤花，荷花池6至8月百花齊放。另外，傳聞指「發哥」周潤發不時到訪，不知你又有無運氣遇見賭神？另外，喜香農莊旁有一堆楓香樹，在秋冬盛放，是不錯的打卡點。

深井行山路線沿途景點3︰深井海邊漫遊 有準備、體能及糧水的可以行經石龍拱到荃灣、經吉慶橋到屯門甚至元朗等。短程的山友於喜香農莊小休過後，短遊的原路折返。回程落斜極之輕鬆。慢Jog落山只需廿分鐘到深井。有閒情的可走到海邊，到訪馬灣街渡碼頭及釣魚灣泳灘，以另一角度欣賞到幾條大橋的美景。不時有村狗在深井新村一帶出沒，保持距離及不要單獨入黑後落山，照理不會有大問題。 深井來往清快塘是相對短線路線，接近全程石屎路，坡度不高，為新手入門親子級，適合一家大細。行山時注意防曬並控制速度，安全第一。自己垃圾自己帶走，勿留在清快塘或路上。

新界西行山路線 深井 → 清快塘下村涼亭 → 清快塘喜香農莊 → 原路折返至深井 起步交通︰234A或234B巴士-荃灣西上車

52X九巴-旺角（柏景灣）

53虹巴-元朗站上車

深井村下車

終點交通︰同上，到屯門、元朗、旺角、荃灣西等

補給︰清快塘喜香農莊

廁所︰深井村路深公廁/上山初段公廁

全程：約4公里

需時：3至4小時（包括休息及拍照時間）

體力需求：1.5/5

技術需求：1.5/5

景色︰3.5/5