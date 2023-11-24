深水埗嘉頓山日落　港鐵站10分鐘登頂超輕鬆行山

嘉頓山是市區行山路線，不少文青到此等待鬧市中的日落和與深水埗夜景留影。就近的港鐵站出口是深水埗D2。在嘉頓山上，吸引眼球是80年歷史的嘉頓中心，還有很多很多。

深水埗港鐵站D2出口沿桂林街直行，過馬路往大埔道/白田街遊樂場。於巴域街左轉，在二級歷史建築美荷樓旁小路右轉，不用進入美荷樓。只要到達這裏就不會行錯，一路有路況相當好的樓梯。轉了三四個彎，約10分鐘就由港鐵站到嘉頓山山頂。回頭一望，嘉頓的標誌在成堆樓宇中十分顯眼。

嘉頓山又稱喃嘸山，山頂設三角測量站，設非官方晨運設施。嘉頓山高90.6米，不止看到昂船洲大橋，更不消半小時路程就見證太陽由天空一直落至深水埗樓宇後。華燈初上的一刻，拉近與市區的距離。「Mike導」劉諾衡、Agent L曹梓冲導演，陳漢娜Hanna、徐㴓喬Asha、葉振弘Marco任主持的香港秘密搜查官，第7集《香港新物種》中與專家一同於嘉頓山收集螞蟻。

新古典風格古蹟

最快回到市區的方法是原路折返，想多看一個景點可由另一邊落山，左轉為香港法定古蹟北九龍裁判法院。1960年落成的北九龍裁判法院為新古典式建築風格，曾活化為薩凡納藝術設計學院，後來再被列入入第六期活化歷史建築伙伴計劃。

嘉頓山為深水埗的後花園，難度低景色靚，是以經常人山人海。注意如想等待日落要帶備足夠保暖衣物，入夜後沿路略暗，可帶備電筒或頭燈照明。