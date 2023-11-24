熱門搜尋:
朗然 尹光 聖誕節2023 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 Black Friday優惠2023 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
行山
2023-11-24 06:00:11

深水埗嘉頓山日落　港鐵站10分鐘登頂超輕鬆行山

分享：
深水埗嘉頓山日落　港鐵站10分鐘登頂超輕鬆行山

深水埗嘉頓山日落　港鐵站10分鐘登頂超輕鬆行山

嘉頓山是市區行山路線，不少文青到此等待鬧市中的日落和與深水埗夜景留影。就近的港鐵站出口是深水埗D2。在嘉頓山上，吸引眼球是80年歷史的嘉頓中心，還有很多很多。

文︰山全部都係山

港鐵站10分鐘到頂

深水埗港鐵站D2出口沿桂林街直行，過馬路往大埔道/白田街遊樂場。於巴域街左轉，在二級歷史建築美荷樓旁小路右轉，不用進入美荷樓。只要到達這裏就不會行錯，一路有路況相當好的樓梯。轉了三四個彎，約10分鐘就由港鐵站到嘉頓山山頂。回頭一望，嘉頓的標誌在成堆樓宇中十分顯眼。

深水埗嘉頓山是市區行山短程路線（am730製圖） 深水埗嘉頓山是市區行山短程路線（am730製圖） 深水埗嘉頓山是市區行山短程路線（am730製圖） 深水埗嘉頓山是市區行山短程路線（am730製圖） 深水埗嘉頓山是市區行山短程路線（am730製圖） 深水埗嘉頓山是市區行山短程路線（am730製圖） 深水埗嘉頓山是市區行山短程路線（am730製圖） 深水埗嘉頓山是市區行山短程路線（am730製圖） 深水埗嘉頓山是市區行山短程路線（am730製圖）

鬧市中華燈初上

嘉頓山又稱喃嘸山，山頂設三角測量站，設非官方晨運設施。嘉頓山高90.6米，不止看到昂船洲大橋，更不消半小時路程就見證太陽由天空一直落至深水埗樓宇後。華燈初上的一刻，拉近與市區的距離。「Mike導」劉諾衡、Agent L曹梓冲導演，陳漢娜Hanna、徐㴓喬Asha、葉振弘Marco任主持的香港秘密搜查官，第7集《香港新物種》中與專家一同於嘉頓山收集螞蟻。

深水埗嘉頓山是市區行山短程路線（am730製圖） 深水埗嘉頓山是市區行山短程路線（am730製圖） 深水埗嘉頓山是市區行山短程路線（am730製圖） 深水埗嘉頓山是市區行山短程路線（am730製圖） 深水埗嘉頓山是市區行山短程路線（am730製圖） 深水埗嘉頓山是市區行山短程路線（am730製圖） 深水埗嘉頓山是市區行山短程路線（am730製圖） 深水埗嘉頓山是市區行山短程路線（am730製圖）

新古典風格古蹟

最快回到市區的方法是原路折返，想多看一個景點可由另一邊落山，左轉為香港法定古蹟北九龍裁判法院。1960年落成的北九龍裁判法院為新古典式建築風格，曾活化為薩凡納藝術設計學院，後來再被列入入第六期活化歷史建築伙伴計劃。

嘉頓山為深水埗的後花園，難度低景色靚，是以經常人山人海。注意如想等待日落要帶備足夠保暖衣物，入夜後沿路略暗，可帶備電筒或頭燈照明。

Ad Block
深水埗嘉頓山是市區行山短程路線行山難度低（am730製圖） 深水埗嘉頓山是市區行山短程路線交通方便（am730製圖） 深水埗嘉頓山是市區行山短程路線（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受