港大行山路線︱龍虎山上盧吉道接纜車徑 香港島好去處

香港大學行山路線方便，由港大站緩緩上斜到山頂，經龍虎山、松林炮台享受森林浴，再沿纜車徑落山，景點既多又充滿歷史感，是香港島行山推介。不用搭車就可以在盧吉道等待日落及世界三大夜景，作為港大學生的你又試過沒有？

香港大學有多條路徑可前往龍虎山及山頂，今次提供由香港大學站C1出口或第一舍堂村施德堂/何東夫人紀念堂起步。沿薄扶林道上斜，至油站前左轉上長命梯，至碧珊徑即左轉往松林炮台方向。兜了幾個彎經涼亭，接上石屎路不久在銀色路牌「由此路往龍虎亭」，可登上253米的龍虎山山頂。龍虎山景色不算太開揚，勝在有一大涼亭作相框襯托。由港大起步，約30-40分鐘就可抵達龍虎山山頂。

折返大路，分叉路左往山頂方向上山。不論克頓道或龍虎山健身徑，皆可到達松林炮台或山頂，今次選擇較輕鬆的克頓道斜路。林蔭下行山增添了動力，至松林炮台時既可回氣，又可參觀這條距離不長、卻有悠久往事的歷史徑。 松林炮台在第一次世界大戰前，即1903至1905年落成，曾設兩座六吋口徑大炮，用意是保衛維港一帶，大炮至1913年拆除。至第二次世界大戰香港保衛戰，松林炮台曾被日軍轟炸，一名守軍陣亡另有一人受傷，英軍後來棄守撤退。松林炮台遺址保留得好，看過指揮所、彈藥庫、兩個圓狀炮床、觀測所、掩蔽體、廁所等，想像到當年戰爭的情況嗎？海拔307米高的松林炮台為二級歷史建築，值得更多人留意。

婚攝景點白加道纜車站

折返克頓道沿斜路上山，轉了幾個彎後，於公廁後左轉，再於資料牌U-TURN順時針行盧吉道。先經過印度榕拱門，再接上世界級維港海景。盧吉道半圈約半小時，既有靚景又平坦，非常親民。放眼就是青衣、九龍半島、至香港島中環、渣甸山等，有傳梁朝偉不時在山頂盧吉道跑步，有機會遇上偶像就好了。

離開盧吉道後，可在凌宵閣或山頂廣場補給或去洗手間，再續下半程。面向凌宵閣，靠右芬梨道1分鐘抵獅子亭（正式名字為明仁亭），為遊客打卡熱點。折返至咖啡店，繞過欄杆往芬梨徑落斜，左轉抵山頂纜車白加道站。山頂纜車白加道站是婚攝景點，其古典建築風格像回到過去。留意拍照時不要靠近纜車，安全至上。

山頂纜車穿古式拱橋

沿白加道落斜時，部份路面行人路消失，要小心車輛。至舊域多利醫院產科大樓（現為三級歷史建築），在榕樹及紀念碑前左轉經漆咸徑往纜車徑。此段即中區自然徑，樹蔭指數高，夏天行也不會爆汗，惟雨後路面濕滑。經過梅道公廁後，左轉一小段經馬路時要小心車輛。山頂纜車梅道站會穿過古式拱橋，纜車瓹山窿。

繼續前往纜車徑，先要小心過兩條行車線接高化利徑落斜，再接蒲魯賢徑。在蒲魯賢徑臨時遊樂場過紅綠燈前，有空可於馬己仙峽道行人路跟蹤山頂纜車。這景點除了纜車外，連同長長的纜車路軌被兩旁樹木包圍，絕對是被低估的打卡位。