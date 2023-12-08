獅尾脊賞獅子山下︱中高級獅子山行山路線 訪天梯石傻人塔

獅子山行山路線，除了一般由沙田、大圍、樂富起步，中高級難度還有需要手腳並用的獅尾脊。由慈雲山法藏寺起步，沿小徑攀近300米海拔，在獅尾接回主徑。經獅子山獅身、獅頭落九龍坳接回麥理浩徑，以樂富為終點。中途經天梯石及1959年建成的傻人塔，加上沿路面向九龍半島的風景，約朋友邊傾邊行之選。
獅尾脊搵路有難度
出發前宜拉筋，獅尾脊起點是法藏寺，可以在黃大仙站往E出口，到地面後左轉沙田坳道的右方18號小巴，約5分鐘車程後落車。沿斜路而上，過法藏寺後往左方石級而上。獅尾脊不是官方路線，要經常留意地圖及位置，而且有不少位置需要手腳並用，建議戴手套。經過電塔後，往左方而上，如果沒有行錯，在秋冬時路況明顯。約半小時抵天梯石，可以在天梯石右方而過。
傻人塔分為6層
過天梯石後，獅子山山頂愈來愈近，景色也愈來愈開揚，大量面向九龍半島、維港海景及香港島靚景。不過打卡拍照時最重要安全至上，勿站近崖邊。經過一個平度後，再上行20分鐘抵傻人塔。傻人塔在1959年建立，分為6層。寫上「頂天立地」及刻上對聯「雙山抱海浮游鯉，一塔擎天起睡獅」前句指太平山，後句指獅子山。在傻人塔上，曾有署名曾唯恕、黎水皮、陳一權、陳普聲、廖之初，至1964年倒塌，原因可查看朱維德的《香港掌故》。查看舊照片，當年不少人穿白飯魚之類的鞋，加上普通服裝及勞工手套，就可以攀上傻人塔，的確不簡單。
經獅尾往獅頭
過傻人塔後略向左方，15分鐘內就可抵達獅子山獅尾，經獅尾「懸崖危險，切勿前進」接上獅子山主徑。由獅子山高度牌經獅身，可以上獅子山獅頭一欣賞筆架山的山勢。吹完陣陣涼風，從太陽獲取維他命D後，沿獅頭旁的主徑落山。近年主徑修整後難度大減，加快了上、落山速度。
獅尾脊具危險性
在九龍坳離開的方向選擇甚多，既可經望夫石到大圍，又可上筆架山，今次就選擇最快捷落山方向，經獅子山公園往樂富。獅尾脊上山時近6成需要手腳並用，乾爽及涼快的天氣才值得行。部份路段位於崖邊具危險性，要小心奕奕。而且迷路指數不低，難度比吊燈籠更高，非新手行山路線。