獅尾脊賞獅子山下︱中高級獅子山行山路線 訪天梯石傻人塔

獅尾脊搵路有難度 出發前宜拉筋，獅尾脊起點是法藏寺，可以在黃大仙站往E出口，到地面後左轉沙田坳道的右方18號小巴，約5分鐘車程後落車。沿斜路而上，過法藏寺後往左方石級而上。獅尾脊不是官方路線，要經常留意地圖及位置，而且有不少位置需要手腳並用，建議戴手套。經過電塔後，往左方而上，如果沒有行錯，在秋冬時路況明顯。約半小時抵天梯石，可以在天梯石右方而過。