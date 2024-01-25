玉桂山行山具難度 連島沙洲往鴨脷排燈塔歎海景

玉桂山鄰近港鐵利東站，由高處下望連島沙洲的無敵海景為香港行山路線之中少有。不過，不習慣行浮沙碎石的或會感驚險，勿輕視不足200米的玉桂山。
文︰山全部都係山
玉桂山登山分3個難度
利東邨巴士站的兩個黃色車長休息室間上一級往玉桂山，之後沒有廁所或補給點，必須在港鐵站或商場準備好才起步。 引水道多條樓梯殊途同歸，分別不大。樓梯後很快看到路口，分為左、中、右，左方相對容易，中間略需用手，右面坡度最高。然而分叉路多，原本行最左行的路，無意中接駁到中間路線。約15至30分鐘到達高196米的玉桂山三角測量站。
玉桂山景點1︰高點三面環海
玉桂山以當時香港護理行政官、香港臨時總督莊士敦（Alexander Robert Johnston）命名，他在1841至1842年在任，之後任香港議政局兼定例局官守議員、香港議政局官守議員。除玉桂山外，前法國外方傳道會大樓、莊士敦道都以這名蘇格蘭裔、斯里蘭卡出生的官員命名。高點迎著海風看東博寮海峽及香港仔海峽和山頂，右邊為南丫島，另一邊為南朗山及海洋公園。若能力或時間有限，在此折返回利東最理想。山中曾有戰時炮台，但後來英軍自行炸毀。
玉桂山景點2︰落山看連島沙洲
落連島沙洲時可使用行山杖輔助，再尋找較堅固的石塊落腳，盡量避免踩中碎石。只要專注每一步，就不用怕。多個位置都曾設繩索，但非官方安裝切勿依賴。連島沙洲人多，垃圾及死魚亦多。
玉桂山景點3︰鴨脷排燈塔
通過連島沙洲後上坡，往鴨脷排燈塔進發。這路段相對起伏細，最高點為68米。鴨脷排燈塔可見南丫島東部、銀洲，當日更巧遇艇船比賽，不經不覺就在燈塔坐了半小時。嘆完無敵海景後原路折返，連島沙洲左面多行10分鐘可看到女鬼手岩。及後再登柱玉山回利東，是最容易的路線。有人綑邊到利東，不走回頭路。不過繩位、木板沒有保養，風險較高。登玉桂山是中途低樹蔭和零補給，炎夏及日照猛烈的日子最好避免到玉桂山。要帶備充足水份、乾糧、手套及防曬裝備。畏高、不擅浮沙碎石路落斜的，不妨先試行石龍拱、大金鐘、彎曲山等。想欣賞日落的話，需帶頭燈、外套等。