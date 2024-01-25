玉桂山行山具難度 連島沙洲往鴨脷排燈塔歎海景

利東邨巴士站的兩個黃色車長休息室間上一級往玉桂山，之後沒有廁所或補給點，必須在港鐵站或商場準備好才起步。 引水道多條樓梯殊途同歸，分別不大。樓梯後很快看到路口，分為左、中、右，左方相對容易，中間略需用手，右面坡度最高。然而分叉路多，原本行最左行的路，無意中接駁到中間路線。約15至30分鐘到達高196米的玉桂山三角測量站。

玉桂山景點1︰高點三面環海

玉桂山以當時香港護理行政官、香港臨時總督莊士敦（Alexander Robert Johnston）命名，他在1841至1842年在任，之後任香港議政局兼定例局官守議員、香港議政局官守議員。除玉桂山外，前法國外方傳道會大樓、莊士敦道都以這名蘇格蘭裔、斯里蘭卡出生的官員命名。高點迎著海風看東博寮海峽及香港仔海峽和山頂，右邊為南丫島，另一邊為南朗山及海洋公園。若能力或時間有限，在此折返回利東最理想。山中曾有戰時炮台，但後來英軍自行炸毀。

玉桂山景點2︰落山看連島沙洲

落連島沙洲時可使用行山杖輔助，再尋找較堅固的石塊落腳，盡量避免踩中碎石。只要專注每一步，就不用怕。多個位置都曾設繩索，但非官方安裝切勿依賴。連島沙洲人多，垃圾及死魚亦多。