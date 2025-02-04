石澳好去處｜喜劇之王定情樹、慶功食牛雜打卡位　情人橋聽海

石澳好去處｜《喜劇之王》定情樹、慶功食牛雜打卡位 情人橋聽海

景點1︰巴士站旁背餐單 乘車於石澳巴士總站下車。這個二級歷史建築是徐敬直創立的「興業建築師」設計，在1955年建成，除了是巴士總站，上層為中華巴士職員宿舍、浴室，呈現場主義建築風格。巴士站左方鐵絲網為《喜劇之王》結局前周星馳與吳孟達對戲，二人就茶餐廳價格快問快答，甫落車已大飽眼福。 景點2︰牛雜天后古廟 石澳多國菜色集中在迴旋處一帶，飲杯咖啡才起程到情人橋。迴旋處經石澳村路路，先到訪《喜劇之王》場景甜筒輝收陀地的天后古廟。由石澳村路彎位的石澳村休憩處左轉2分鐘內抵達。片中甜筒輝在周星馳之助下雖初時不順利，最終因堅持終收獲李兆基廿蚊陀地保護費，「慶功食牛雜」成為萬能KEY金句。

景點3︰情人橋聽海 折返石澳村路到石澳山仔路為唯一上斜路段，盡頭落樓梯已見天藍色的石澳情人橋（Shek O Lovers' Bridge）。情人橋闊度僅夠二人並肩而行，加上粉藍色的橋色，自然成為打卡熱點，實測過平日下午為數近百人到訪。情人橋曾被颱風山竹吹塌後於2021重修，用途是連接石澳和連島沙洲大頭洲。大頭洲最高點為56米，最能感受藍塘海峽的澎湖浪聲，值得一遊。 景點4︰不能錯過石澳後灘 原路經石澳情人橋折返，至潮記士多右轉往石澳後灘，繼續開展《喜劇之王》電影場景之旅。這部電影多幕場景都在石澳後灘發生，到石澳後灘現場，自然會背出史坦尼斯拉夫斯基「由外到內，再到返外」、「都唔係嘅，天光之後就會好靚喇」、「我養你呀」等金句。 洪爺（林子善飾）與尹天仇教甜筒輝（鄭文輝飾）及田啟文演戲時，尹天仇提到戲劇理論大師史坦尼斯拉夫斯基《演員的自我修養》。後來阿嫲（侯煥玲飾）喜獲孫仔會演戲消息開心極，成為周星馳口中的英雄。第3次以石澳後灘為場景是張柏芝看不見將來「睇下前面幾鬼黑，乜都睇唔到喎」，獲周星馳鼓勵。後來張柏芝拿取《演員的自我修養》後離開，周星馳不捨，卻被張柏芝冷言諷刺為傻仔。