石澳好去處｜《喜劇之王》定情樹、慶功食牛雜打卡位 情人橋聽海

景點1︰巴士站旁背餐單 乘車於石澳巴士總站下車。這個二級歷史建築是徐敬直創立的「興業建築師」設計，在1955年建成，除了是巴士總站，上層為中華巴士職員宿舍、浴室，呈現場主義建築風格。巴士站左方鐵絲網為《喜劇之王》結局前周星馳與吳孟達對戲，二人就茶餐廳價格快問快答，甫落車已大飽眼福。 景點2︰牛雜天后古廟 石澳多國菜色集中在迴旋處一帶，飲杯咖啡才起程到情人橋。迴旋處經石澳村路路，先到訪《喜劇之王》場景甜筒輝收陀地的天后古廟。由石澳村路彎位的石澳村休憩處左轉2分鐘內抵達。片中甜筒輝在周星馳之助下雖初時不順利，最終因堅持終收獲李兆基廿蚊陀地保護費，「慶功食牛雜」成為萬能KEY金句。