紅葉行山路線︱元荃古道半段往深井 石龍拱海景配舊式滑梯

元荃古道難度勿輕視 荃灣港安醫院站下車，上斜前行左方的「元荃古道」路牌起步。巴士站海拔不足100米，而元荃古道第一個標距柱C6101海拔約290米，至於元荃古道最點石龍拱474米，即要在3公里內狂上海拔350米。對少行山人士而言，即使樓梯整齊又設扶手仍未算輕鬆，沿路所見不少人30分鐘內已力有不逮。建議少行山的朋友提早出發拉長休息時間，以行山杖輔助減少腳部負荷。



元荃古道歷史及由來 克服完一條樓梯接引水道，隨即在涼亭旁繼續上斜，樓級轉為斜坡，略見荃灣及青衣一帶景色。經過下花山村屋農地，告別樹蔭進入開揚路段。下花山與大帽山配以蔚藍的天空，邊拍照邊休息。元荃古道是昔日元朗農民來往荃灣市集擺賣的必經之路，然而近十年鋪設成堅硬的花崗石路，已失去古道歷史色彩，潮濕時或雨時花崗石路更非常濕滑，建議在乾爽的秋冬到訪。

景點1︰石龍拱無敵海景 「歡迎蒞臨石龍拱」路牌和涼亭在前，抵全程最靚的藍巴勒海峽。汀九橋、青馬大橋、汲水門大橋等在前，疲勞盡消。有人會選擇由此經石龍拱往蓮花山公立學校，但只要沿花崗石路往田夫仔前行，可更容易和省力到學校。C6104分叉路往蓮花山方向，5分鐘抵50年代興建的蓮花山公立學校。

景點2︰蓮花山公學滑梯 白色石製滑梯可能是全香港最獨一無二的滑梯，滑梯已有不少裂痕，內部亦有螞蟻窩及植物，不建議在這條珍貴的古物上瀡滑梯，保留滑梯原貌。 學校至80年代停辦，現成為文青打卡廢墟探索的景點，大部份屋頂已倒塌，曾經守護住老師及學生的瓦片散落在課室地上。圖書館已披上了一層樹藤當外衣，牆身化為綠色，人為與自然完美融合。

景點3︰隱世百年豪宅 原路折返至分叉路C6104，沿石路前行，有不少分叉路，但只要跟隨路牌指示方向仍十分明確。至C6105對面，有警告牌可往上塘。根據廢村的前世今生，上塘早在1945年已棄村，至今已78年。有紀錄指1911年上村曾有77村民，現有一條石路經溪澗行5分鐘往上塘村。經過地基及村口的土地廟為兩層大宅「文苑」。文苑被植物圍成綠色，形成森林中隱世廢屋。文苑周圍有石臼、石磨等。

