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行山
2023-12-15 06:00:00

紅葉行山路線︱元荃古道半段往深井 石龍拱海景配舊式滑梯

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紅葉行山路線︱元荃古道半段往深井 石龍拱海景配舊式滑梯

紅葉行山路線︱元荃古道半段往深井 石龍拱海景配舊式滑梯

元荃古道郊遊徑是香港初中級難度的行山路線，是古時元朗來往荃灣的必經之路。如時間、體力有限，不如行元荃古道半段走。由荃灣經石龍拱、清快塘往深井，在對的季節藍巴勒海峽海景、廢校遺址及古老滑梯、百年豪宅、楓香紅葉、紫藤花與蓮花池都一一到訪，滿足感十足，景色甚至比元荃古道全走更多變。

文︰山全部都係山

元荃古道難度勿輕視

荃灣港安醫院站下車，上斜前行左方的「元荃古道」路牌起步。巴士站海拔不足100米，而元荃古道第一個標距柱C6101海拔約290米，至於元荃古道最點石龍拱474米，即要在3公里內狂上海拔350米。對少行山人士而言，即使樓梯整齊又設扶手仍未算輕鬆，沿路所見不少人30分鐘內已力有不逮。建議少行山的朋友提早出發拉長休息時間，以行山杖輔助減少腳部負荷。
 

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元荃古道歷史及由來

克服完一條樓梯接引水道，隨即在涼亭旁繼續上斜，樓級轉為斜坡，略見荃灣及青衣一帶景色。經過下花山村屋農地，告別樹蔭進入開揚路段。下花山與大帽山配以蔚藍的天空，邊拍照邊休息。元荃古道是昔日元朗農民來往荃灣市集擺賣的必經之路，然而近十年鋪設成堅硬的花崗石路，已失去古道歷史色彩，潮濕時或雨時花崗石路更非常濕滑，建議在乾爽的秋冬到訪。

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景點1︰石龍拱無敵海景

「歡迎蒞臨石龍拱」路牌和涼亭在前，抵全程最靚的藍巴勒海峽。汀九橋、青馬大橋、汲水門大橋等在前，疲勞盡消。有人會選擇由此經石龍拱往蓮花山公立學校，但只要沿花崗石路往田夫仔前行，可更容易和省力到學校。C6104分叉路往蓮花山方向，5分鐘抵50年代興建的蓮花山公立學校。

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景點2︰蓮花山公學滑梯

白色石製滑梯可能是全香港最獨一無二的滑梯，滑梯已有不少裂痕，內部亦有螞蟻窩及植物，不建議在這條珍貴的古物上瀡滑梯，保留滑梯原貌。 學校至80年代停辦，現成為文青打卡廢墟探索的景點，大部份屋頂已倒塌，曾經守護住老師及學生的瓦片散落在課室地上。圖書館已披上了一層樹藤當外衣，牆身化為綠色，人為與自然完美融合。

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景點3︰隱世百年豪宅

原路折返至分叉路C6104，沿石路前行，有不少分叉路，但只要跟隨路牌指示方向仍十分明確。至C6105對面，有警告牌可往上塘。根據廢村的前世今生，上塘早在1945年已棄村，至今已78年。有紀錄指1911年上村曾有77村民，現有一條石路經溪澗行5分鐘往上塘村。經過地基及村口的土地廟為兩層大宅「文苑」。文苑被植物圍成綠色，形成森林中隱世廢屋。文苑周圍有石臼、石磨等。
 

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景點4︰清快塘紅葉

原路折返至C6105，前行接上大欖林道，餘下已全為好行的柏油路。左轉入清快塘村。紅葉季節為11月下旬至1月，清快塘村有近廿棵楓香紅葉，為香港著名紅葉打卡好去處。清快塘楓香樹比九担租矮，打卡效果仍然理想。

景點5︰紫藤花蓮花池

喜香農莊有傳是發哥經常行山到訪熱點，周末及假日設豆腐花等食物，平日有售汽水飲品。喜香農莊設農田及池塘，不同季節有不一樣的景色。香港紫藤花花期為3至4月，睡蓮池6至8月花開得最盛，另更有勒杜鵑、草原與牛群等，值得多花時間。沿大路經風門坳、舒安台抵深井新村。安靜經過村屋，在裕記停車場旁抵深井完成元荃古道半段走。

元荃古道適合小朋友行山嗎？

元荃古道全程15公里，想減低難度可考慮元荃古道半段走往深井約10公里，只要天氣理想，10歲小朋友慢慢行4小時可完成。元荃古道半段大部份為花崗石路或柏油路，沒有崎嶇不平的路。然而由荃灣港安醫院巴士站至石龍拱約1小時不斷上斜，對體力有一定需求。而且直至清快塘才有補給，要帶足夠的水和食物才好出發。除了元荃古道上的石龍拱藍巴勒海峽靚景外，還可到石龍拱旁的蓮花山公立學校找石色滑梯、上塘訪百年豪宅文苑。如下午才由荃灣起步，要完成全程15公里的元荃古道時間未必足夠，建議荃灣起步行半段至深井。

元荃古道簡易版︱石龍拱尋滑梯瞰青馬大橋

元荃古道全走︱難度路線圖整合 交通攻略解鎖

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