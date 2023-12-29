紅葉行山︱圓墩大草原韓劇式黃葉 遊清快塘紅葉走廊

乘小巴至龍如路帝華軒落，沿暗斜上行約20分鐘至大欖自然教育徑牌，過車閘開始圓墩郊遊徑。右轉可往深井沉澱池又稱深井水塘，秋冬時是紅葉打卡好地方。沿樹蔭不少的斜路，左方路口行兩分鐘登圓墩觀景台。圓墩觀景台較石龍拱更近及更無阻隔地，看到整條青馬大橋和汲水門大橋，非一般只看到樹叢的觀景台。

至分叉路先左轉沿旭昇道往民安隊圓墩營，邊行邊有牛隻伴隨，原來中午十二時是牛群到圓墩大草原午餐的時間。由直升機坪前行落斜，可到紅色小橋園景和人工湖打卡。人工湖在1985年10月5日，由尤德夫人彭雯麗（Pemela Youde）揭幕。庭園面積不大，內設涼亭，當日園景出前塞牛奇觀，龍尾一度塞至旭昇道路口。

前行大草原是圓墩最受歡迎地點，曬太陽看牛群食草，非常治療。身在香港極少有的草地，難找動力離開。圓墩村舊鍾氏家祠又名禮良堂，在1780年代建成，為客家人，在當地種田捕魚維生，1866年新安縣全圖中，已標示圓墩位置。由於興建大欖涌水塘被截流，政府協助下1972年遷至青山公路旁的圓墩新村。大草原旁的民安隊訓練營地，設射箭場、營火場、草地足球場、荷花池、吊橋等，鍾氏宗祠被作用民安隊儲物室。

景點4︰清快塘楓香紅葉

經旭昇道原路折返至分叉路，取右方往清快塘。經大欖生態圍上斜，至分叉路向前沿田夫仔方向，路旁有一個流動廁所。沿柏油大路而行，留意單車盡量靠路旁而行。至另一流動廁所時右轉往清快塘村，入村前有約20棵楓香林紅葉，在12月至1月會轉為深紅色。由於樹木不高，不難和紅葉合照。大家到訪時勿摘樹葉或破壞當地環境。喜香農莊在春天百花齊放，蓮花池、紫藤花等色彩繽紛，惟12月到訪仍未是時候。

沿柏油路一直落山，可以另一角度觀青馬大橋和馬灣海峽。約半小時至40分鐘就由清快塘步行至深井裕記停車場，結束行程。總結由圓墩新村往圓墩營再往清快塘全程柏油路，既有青馬大橋海景、無敵草地又可享楓香紅葉，一家大細親子樂、拍拖打卡皆宜。最重要是揀一個好天氣，和在牛群排毒前離開草地。

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