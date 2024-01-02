紅葉2024｜大棠、中大未圓湖、青衣公園等5個香港睇紅葉好去處（附交通資料）

香港睇紅葉好去處：青衣公園 被稱為「港版加拿大湖景」的青衣公園，雖然楓葉的數目比大棠楓香林為少，但勝在有湖泊相襯，因此景色絕對比得上楓香林。公園位於市區，交通比起其他賞葉點為方便。園內有紅葉林、水松、落羽松及落水杉等植物，大家除了賞葉之外，更可以在公園內的大草地上野餐，享受假日的休閒！ 地址：青衣青敬路60號 前往賞楓方法： 港鐵青衣站B出口 香港睇紅葉好去處：九龍塘根德道花園 位於九龍塘的根德道花園，屬於其中一個「隱世」的賞楓地點。沿九龍真光中學直行，就可以到達。雖然公園面積不大，但種了數十棵楓香樹。如果不想和其他人迫，這裡也是一個不錯的打卡地方。 前往賞楓方法： 港鐵九龍塘站B出口，沿九龍真光中學步行5分鐘

香港睇紅葉好去處：中大未圓湖 中大近年成為遊客必到的打卡點，只因校園內有不少美景。而未圓湖就是其中一個必到的地方，旁邊種滿落羽松及其他樹種。由於秋天亦是大學畢業季，因此畢業生們也會到湖邊拍下畢業照。不過現時出入中大均需登記，大家去未圓湖前記住留意！ 前往賞楓方法： 港鐵大學站C出口，向右行沿經嶺南運動場旁邊的小路直行即可