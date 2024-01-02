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行山
2024-01-02 13:25:00

紅葉2024｜大棠、中大未圓湖、青衣公園等5個香港睇紅葉好去處（附交通資料）

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紅葉2024｜大棠、中大未圓湖、青衣公園等5個香港睇紅葉好去處（am730製圖）

紅葉2024｜大棠、中大未圓湖、青衣公園等5個香港睇紅葉好去處（am730製圖）

踏入秋天，除了是野餐季之外，更是觀賞紅葉的好時機。香港有不少賞紅葉的好去處，每年12月下旬至1月上旬都是紅葉全盛期。想跟貼最新情況，建議一眾讀者可留意漁護署網上發佈的紅葉指數。此外，以下為大家盤點香港5大賞紅葉地點，除了郊區之外，更有不少是位於市區，大家可以趁周末去打卡指照，順便呼吸新鮮空氣！

香港紅葉好去處：元朗大棠楓香林

當提到賞楓地點，第一時間一定會想起它！位於元朗大棠的楓香林向來都是賞紅葉的熱門地點之一，裡面種了不少香港原生品種的楓香。一到秋季樹林就會變成橙紅色，因此每年都吸引不少遊客前來打卡。大棠的官方網站亦有定時更新紅葉的狀況，大家可以查閱最新的紅葉指數，再根據盛開的程度計劃行程。

地址：大棠大棠山道31號號保良局賽馬會大棠度假村

前往大棠紅葉賞楓方法：

在朗屏站外乘搭K66巴士至總站，沿大棠山道行上山。

大棠紅葉每逢12月下旬至1月上旬最紅，為香港最多楓香樹的行山路線之一（資料圖片） 大棠紅葉每逢12月下旬至1月上旬最紅，為香港最多楓香樹的行山路線之一（資料圖片） 大棠紅葉每逢12月下旬至1月上旬最紅，為香港最多楓香樹的行山路線之一（資料圖片） 大棠紅葉每逢12月下旬至1月上旬最紅，為香港最多楓香樹的行山路線之一（資料圖片）

香港睇紅葉好去處：青衣公園

被稱為「港版加拿大湖景」的青衣公園，雖然楓葉的數目比大棠楓香林為少，但勝在有湖泊相襯，因此景色絕對比得上楓香林。公園位於市區，交通比起其他賞葉點為方便。園內有紅葉林、水松、落羽松及落水杉等植物，大家除了賞葉之外，更可以在公園內的大草地上野餐，享受假日的休閒！

地址：青衣青敬路60號

前往賞楓方法：

港鐵青衣站B出口

香港睇紅葉好去處：九龍塘根德道花園

位於九龍塘的根德道花園，屬於其中一個「隱世」的賞楓地點。沿九龍真光中學直行，就可以到達。雖然公園面積不大，但種了數十棵楓香樹。如果不想和其他人迫，這裡也是一個不錯的打卡地方。

前往賞楓方法：

港鐵九龍塘站B出口，沿九龍真光中學步行5分鐘

紅葉好去處，人工湖加上楓葉，實在是絕景。(圖片來源:instagram@travelwithmefromnowon) 紅葉好去處，人工湖加上楓葉，實在是絕景。(圖片來源:instagram@travelwithmefromnowon) 香港紅葉好去處，根德道花園屬於其中一個「隱世」的賞楓地點。(圖片來源:instagram@3.19_ww)

香港睇紅葉好去處：中大未圓湖

中大近年成為遊客必到的打卡點，只因校園內有不少美景。而未圓湖就是其中一個必到的地方，旁邊種滿落羽松及其他樹種。由於秋天亦是大學畢業季，因此畢業生們也會到湖邊拍下畢業照。不過現時出入中大均需登記，大家去未圓湖前記住留意！

前往賞楓方法：

港鐵大學站C出口，向右行沿經嶺南運動場旁邊的小路直行即可

紅葉好去處，未圓湖種滿落羽松及其他樹種(圖片來源:instagram @padme.me) 紅葉好去處，即使不是中大學生，也有很多人專登去打卡。(圖片來源:instagram@manvinkk)

香港睇紅葉好去處：城門水塘

行山近年成為港人新消遣活動，新手必行的城門水塘其實亦種有紅葉，位置在衛奕信徑往鉛礦坳中途。大家可以趁行山凡時候，順便賞紅葉。不過城門水塘的楓香比較不集中，大家可以一次過欣賞紅葉及白千層。

前往賞楓方法：

於荃灣地鐵站轉乘82號小巴至城門水塘菠蘿壩總站下車。

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大家到城門水塘行山時，也可順道欣賞紅葉。(圖片來源:instagram@myheihei)

大家到城門水塘行山時，也可順道欣賞紅葉。(圖片來源:instagram@myheihei)

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