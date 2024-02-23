紅香爐峰睇日落︱金督馳馬徑 香港島行山路線

金督馳馬徑鄰近寶馬山及紅香爐峰，是香港島行山熱門路線。金督馳馬徑難度不高，路況大多平坦而且指示清晰，屬香港景色優美的行山路線。
文︰山全部都係山
金督馳馬徑歷史
金文泰（Sir Cecil Clementi）為第17任港督，在1925至1930年在位，懂得廣東話、詩詞及是漢學家。他推動興建香港仔水塘、九龍醫院、瑪麗醫院、香港首間中文官立中學金文泰中學、醫務衛生局以及接收民用機場作後來的啟德機場。金督又爭取委任周壽臣為當時行政局歷來首名華人非官守議員，並准許新界鄉紳設立鄉議局管理地方事務。中文書法出色的金文泰兩度登上屯門青山，香海名山牌樓橫匾「香海名山」正是由金文泰所題。金文泰與妻子Marie Penelope Rose Eyres（金夫人）都鍾情騎馬，而金督馳馬徑正是金文泰組常騎馬經過的地方。除了金督馳馬徑外，近灣仔峽還有另一條金夫人馳馬徑。
金督馳馬徑起點
乘巴士於黃泥涌水塘公園巴士站下車，向前方的樓級上一格後，左轉雅柏苑後接上平坦的黃泥涌樹木研習徑，樹蔭指數很高，市區內的森林似的。中途的涼亭略有景色。至畢拉山道時，不少人會沿車道旁而上，不過路窄而且車輛不一定留意到行人，可左轉經軒德蓀道、白建時道、睦誠道，在柏麗園旁上樓梯接金文泰道，重新接上畢拉山道。
桌球名將奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在2022年來香港時，在比賽前曾以1小時12分鐘跑了金督馳馬徑前半，即黃泥涌峽至紅香爐峰前，平均配速每公里7分16秒。奧蘇後來到西貢麥理浩徑1段經西壩後折返，沒有跑到景色更靚的東壩。奧蘇利雲接受訪問時大讚香港行山景色︰「跑上山時，Wow，在山頂向下望全都是靚景，在英國要花4小時才到達的景點，香港只須20分鐘。」
紅香爐峰日落
在畢拉山石礦場外一直上斜，沿大路而行至畢拉山無線電接收站前，左轉路口「金督馳馬徑」。中環、太平山山頂、銅鑼灣維園、勵德邨、維港海景會令所有人停下來拍照打卡，奧蘇利雲也不例外。至蓮花宮山附近要留意左方小徑，爐峰峽經幾分鐘略為崎嶇的石陣，抵達香港島日落好去處紅香爐峰。從紅香爐峰開揚打卡位，可拍到香港島、維港及九龍半島的氣勢，難怪紅香爐峰日落時人山人海。
金督馳馬徑難度
在紅香爐峰折返爐峰峽，想全走金督馳馬徑的可沿指示一直前往柏架山道經太古或鰂魚涌離開。今次推介的金督馳馬徑終點為寶馬山小巴總站，如有時間續走下半段，可在寶馬山經送子觀音像旁，接上柏架山道為正式終點，約要多行1小時3.5公里。金督馳馬徑難度不高，大多是平坦的山徑，更有不少石屎路。金督馳馬徑適合新手行山或親子行山，沿路指示清晰。