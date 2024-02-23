紅香爐峰睇日落︱金督馳馬徑 香港島行山路線

金文泰（Sir Cecil Clementi）為第17任港督，在1925至1930年在位，懂得廣東話、詩詞及是漢學家。他推動興建香港仔水塘、九龍醫院、瑪麗醫院、香港首間中文官立中學金文泰中學、醫務衛生局以及接收民用機場作後來的啟德機場。金督又爭取委任周壽臣為當時行政局歷來首名華人非官守議員，並准許新界鄉紳設立鄉議局管理地方事務。中文書法出色的金文泰兩度登上屯門青山，香海名山牌樓橫匾「香海名山」正是由金文泰所題。金文泰與妻子Marie Penelope Rose Eyres（金夫人）都鍾情騎馬，而金督馳馬徑正是金文泰組常騎馬經過的地方。除了金督馳馬徑外，近灣仔峽還有另一條金夫人馳馬徑。

金督馳馬徑起點

乘巴士於黃泥涌水塘公園巴士站下車，向前方的樓級上一格後，左轉雅柏苑後接上平坦的黃泥涌樹木研習徑，樹蔭指數很高，市區內的森林似的。中途的涼亭略有景色。至畢拉山道時，不少人會沿車道旁而上，不過路窄而且車輛不一定留意到行人，可左轉經軒德蓀道、白建時道、睦誠道，在柏麗園旁上樓梯接金文泰道，重新接上畢拉山道。

桌球名將奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在2022年來香港時，在比賽前曾以1小時12分鐘跑了金督馳馬徑前半，即黃泥涌峽至紅香爐峰前，平均配速每公里7分16秒。奧蘇後來到西貢麥理浩徑1段經西壩後折返，沒有跑到景色更靚的東壩。奧蘇利雲接受訪問時大讚香港行山景色︰「跑上山時，Wow，在山頂向下望全都是靚景，在英國要花4小時才到達的景點，香港只須20分鐘。」

